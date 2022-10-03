Международный день врача был основан в 1971 году по инициативе международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" ("Medecins Sans Frontieres"). Среди основателей есть Международный Красный Крест, ЮНИСЕФ и Мальтийский орден. Ежегодно День врача отмечают в первый понедельник октября. По случаю праздника мы подготовили для вас подборку ярких картинок и стихов, чтобы вы могли поздравить своих близких и друзей, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Днем врача 2022

С днем врача – поздравления в картинках / Фото "Novyny LIVE"

Картинки-поздравления с Днем врача 2022 / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления с Днем врача в картинках / Фото из открытых источников

День врача 2022 картинки-поздравления / Фото "Smart Phone Price"

Хорошие картинки-поздравления с Днем врача 2022 / Фото из открытых источников

День врача 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем врача 2022 в картинках / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем врача в стихах и прозе

З Міжнародним днем лікаря

Я вас вітаю,

Служити своїй професії

Самовіддано бажаю.

Хай будуть сили й терпіння

Хворобам дати суворий бій,

Адже воїном здоров’я силу

Довірено самою долею.

Бажаю вам добра і щастя,

Щоб радість вам несла сім’я,

Тепло дарувати всім пацієнтам

І радіти життю у всі моменти.

***

Дорогие врачи, нет в мире профессии более важной, чем ваша. Поздравляю с Международным днем врача и передаю свои искренние пожелания безусловному счастью, уюту, здоровью и энергии! Пусть гармония властвует не только в личной жизни, но и на работе!

***

Сьогодні свято у лікарів,

І будуть привітання.

Адже щоб вилікувати людей

І сміливість треба, і терпіння,

Та й витривалість потрібна,

Без неї ніяк, правда.

Усього ми повинні побажати

Того, що так вам треба.

Ще здоров’я й успіхів,

Успіхів у різних життях

Сьогодні відзначає лікар

Свій день, своє світле свято.

Поздравление с Днем врача в прозе и стихах / Фото "Сanva"

Поздравляю с Днем врача! Если недуг увлечь тело – я не займусь самолечением, а без промедления обращусь к тебе и тогда, непременно, скоро снова буду на ногах! В свой профессиональный праздник принимай от меня самые лучшие и теплые пожелания! Счастье тебе, долгих лет, хорошего настроения, страстной любви и исполнения мечтаний!

***

У Міжнародний день лікаря

Хочу вам побажати,

Нехай душі горить свіча –

І їй не затухати.

Добра справа ваших рук –

Порятунок для всіх!

Нехай у житті буде вірний друг,

Супроводжує успіх!

***

Спасибо вам, врач, за рецепт, совет и участие! Разрешите поздравить вас с Днем врача! Пусть вам жизнь выпишет рецепт счастья и вдобавок к нему наградить удачей, хорошим настроением, чтобы никогда не случалось поводов для уныния, но для улыбки их было 365 в году, а иногда и еще больше! Будьте любимы, верны своим идеалам и всегда верьте в свой верный и ясный путь!