В 2022 году День медика приобрел еще большее значение, ведь из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины врачи подвергают себя опасности ради спасения других людей. Они работают под пулями и бомбами, рискуя своей собственной жизнью ради того, чтобы сохранить жизнь мирных жителей и украинских защитников, отмечает 24 канал.

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История Дня врача

Идея создания Международного дня врача принадлежит организации "Médecins Sans Frontières" ("Врачи без границ"), созданной в городе Париже в 1971 году по инициативе 13 врачей. Они были недовольны деятельностью Красного Креста в Нигерии, где люди пострадали от голода и войны. Учредители организации считают, что в медицинской помощи не должны быть ограничены люди через национальные границы. Если кто-то оказался вне системы здравоохранения, пострадал от эпидемий, вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, то им нужно оказать соответствующую медицинскую помощь.

Международный день врача – история праздника / Фото "Canva"

В 1999 году врачи, входящие в эту организацию, получили Нобелевскую премию мира. Они освещают факты геноцида и несправедливости, несмотря на критику правительств разных стран. Также защищают здоровье и жизнь людей, оказавшихся в кризисных ситуациях. Организация независима от этнической, религиозной или политической принадлежности и финансируется посредством добровольных пожертвований.

Международный день врача был утвержден по инициативе ВОЗ ООН и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Он был создан для того, чтобы почтить работу врачей всех специализаций и уровней.

В 2022 году Международный день врача приходится на 3 октября.

Традиционно по случаю праздника в Украине проводятся разные конференции, семинары, лекции, презентации, выставки и конкурсы. Работников медицинской сферы награждают грамотами, приветствуют интересными подарками и приятными словами.

Традиции и интересные факты о Дне врача 2022 / Фото "Canva"

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