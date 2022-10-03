Міжнародний день лікаря був заснований у 1971 році за ініціативи міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" ("Medecins Sans Frontieres"). Серед засновників є Міжнародний Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і Мальтійський орден. Щорічно День лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. З нагоди свята ми підготували для вас добірку яскравих картинок та віршів, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем лікаря 2022

З днем лікаря – привітання у картинках / Фото "Novyny LIVE"

Картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання з Днем лікаря у картинках / Фото з відкритих джерел

День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото "Smart Phone Price"

Гарні картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото з відкритих джерел

День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем лікаря 2022 у картинках /Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем лікаря у віршах та прозі

З Міжнародним днем лікаря

Я вас вітаю,

Служити своїй професії

Самовіддано бажаю.

Хай будуть сили й терпіння

Хворобам дати суворий бій,

Адже воїном здоров’я силу

Довірено самою долею.

Бажаю вам добра і щастя,

Щоб радість вам несла сім’я,

Тепло дарувати всім пацієнтам

І радіти життю у всі моменти.

***

Дорогі лікарі, немає у світі професії важливої, аніж ваша. Вітаю з Міжнародним днем лікаря та передаю свої щирі побажання безумовного щастя, затишку, здоров'я та енергії! Нехай гармонія володарює не лише в особистому житті, а й на роботі!

***

Сьогодні свято у лікарів,

І будуть привітання.

Адже щоб вилікувати людей

І сміливість треба, і терпіння,

Та й витривалість потрібна,

Без неї ніяк, правда.

Усього ми повинні побажати

Того, що так вам треба.

Ще здоров’я й успіхів,

Успіхів у різних життях

Сьогодні відзначає лікар

Свій день, своє світле свято.

Привітання з Днем лікаря у прозі та віршах / Фото "Сanva"

Вітаю з Днем лікаря! Якщо недуга захопити тіло – я не займуся самолікуванням, а без зволікання звернуся до тебе і тоді, неодмінно, скоро знову буду на ногах! У своє професійне свято приймаємо від мене найкращі й найтепліші побажання! Щастя тобі, довгих років, гарного настрою, палкого кохання і здійснення мрій!

***

У Міжнародний день лікаря

Хочу вам побажати,

Нехай душі горить свіча –

І їй не затухати.

Добра справа ваших рук –

Порятунок для всіх!

Нехай у житті буде вірний друг,

Супроводжує успіх!

***

Дякую вам, лікарю, за рецепт, пораду й участь! Дозвольте привітати вас з Днем лікаря! Нехай вам життя випише рецепт щастя і на додачу до нього нагородити удачею, гарним настроєм, щоб ніколи не траплялося приводів для смутку, але для посмішки їх було 365 у році, а іноді й ще більше! Будьте коханими, вірні своїм ідеалам і завжди вірте у свій вірний і ясний шлях!