Міжнародний день лікаря був заснований у 1971 році за ініціативи міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" ("Medecins Sans Frontieres"). Серед засновників є Міжнародний Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і Мальтійський орден. Щорічно День лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. З нагоди свята ми підготували для вас добірку яскравих картинок та віршів, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів, пише 24 канал.
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Картинки-привітання з Днем лікаря 2022
З днем лікаря – привітання у картинках / Фото "Novyny LIVE"
Картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото "Радіо MAXIMUM"
Привітання з Днем лікаря у картинках / Фото з відкритих джерел
День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото "Smart Phone Price"
Гарні картинки-привітання з Днем лікаря 2022 / Фото з відкритих джерел
День лікаря 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем лікаря 2022 у картинках /Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем лікаря у віршах та прозі
З Міжнародним днем лікаря
Я вас вітаю,
Служити своїй професії
Самовіддано бажаю.
Хай будуть сили й терпіння
Хворобам дати суворий бій,
Адже воїном здоров’я силу
Довірено самою долею.
Бажаю вам добра і щастя,
Щоб радість вам несла сім’я,
Тепло дарувати всім пацієнтам
І радіти життю у всі моменти.
***
Дорогі лікарі, немає у світі професії важливої, аніж ваша. Вітаю з Міжнародним днем лікаря та передаю свої щирі побажання безумовного щастя, затишку, здоров'я та енергії! Нехай гармонія володарює не лише в особистому житті, а й на роботі!
***
Сьогодні свято у лікарів,
І будуть привітання.
Адже щоб вилікувати людей
І сміливість треба, і терпіння,
Та й витривалість потрібна,
Без неї ніяк, правда.
Усього ми повинні побажати
Того, що так вам треба.
Ще здоров’я й успіхів,
Успіхів у різних життях
Сьогодні відзначає лікар
Свій день, своє світле свято.
Привітання з Днем лікаря у прозі та віршах / Фото "Сanva"
Вітаю з Днем лікаря! Якщо недуга захопити тіло – я не займуся самолікуванням, а без зволікання звернуся до тебе і тоді, неодмінно, скоро знову буду на ногах! У своє професійне свято приймаємо від мене найкращі й найтепліші побажання! Щастя тобі, довгих років, гарного настрою, палкого кохання і здійснення мрій!
***
У Міжнародний день лікаря
Хочу вам побажати,
Нехай душі горить свіча –
І їй не затухати.
Добра справа ваших рук –
Порятунок для всіх!
Нехай у житті буде вірний друг,
Супроводжує успіх!
***
Дякую вам, лікарю, за рецепт, пораду й участь! Дозвольте привітати вас з Днем лікаря! Нехай вам життя випише рецепт щастя і на додачу до нього нагородити удачею, гарним настроєм, щоб ніколи не траплялося приводів для смутку, але для посмішки їх було 365 у році, а іноді й ще більше! Будьте коханими, вірні своїм ідеалам і завжди вірте у свій вірний і ясний шлях!