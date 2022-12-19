Поздравления с Днем Святого Николая: теплые слова в прозе и стихах для самых родных
День Святого Николая ежегодно по юлианскому календарю отмечают в Украине 19 декабря. Этот праздник символизирует детские мечты и семейный уют. В этом году у нас только одна мечта – мир во всех домах и победа над теми, кто пытается отобрать все, что ценно и важно для нас.
Николай является реальной исторической фигурой, делал много хороших дел и помогал нуждающимся. Дети с нетерпением ждут этого дня, а точнее ночи, потому что именно ночью Николай приносит желанные подарки. Перед тем они пишут письма Чудотворцу и рассказывают о своих добрых поступках. Для того, чтобы подарить немного добра и света своим близким, предлагаем вам прекрасные поздравления в прозе и стихах, отмечает 24 канал.
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День Святого Николая – поздравление в стихах
Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелее мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он выполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.
***
Николай к нам пришел –
Тебя сегодня я поздравляю,
Желаю счастья, чтобы нашел
Ты в день святого Николая.
Да будет множество вокруг чудес,
Да будет мир во всем мире,
Да будет радость к небесам,
Чтобы вокруг улыбались дети!
***
От дома к дому беленьким снежком
Ходит святой Николай с мешком,
Приносит подарки в удовольствие,
Радости море и искреннего смеха!
Пусть осенит своей любовью,
Мудрости даст и силы, и здоровье,
Лаской серденько пусть согревает
И все мечты заветные исполняет!
***
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
День Святого Николая в Украине – поздравления в стихах и прозе / Фото Amazing Ukraїne
С днем Николая поздравлю,
Осуществление желания пожелаю.
Чтобы дом Ангел берег,
В здравии и счастье был оберег.
В день Святого Николая
Пусть счастье в дом твой придет,
Пусть принесет подарков море,
Веселье и яркие звезды.
Да будет все в этот день сказочно,
И настроение будет пусть замечательным.
Красоты желаю, разнообразие,
Добра и здоровье на век!
***
С Днем Святого Николая
От души я вас поздравляю,
Мира, радости, достатка
Всей семье пожелаю.
Принесет пусть Николай
Сумку вам большого счастья,
И прогоните пусть из дома
Все проблемы и напасти.
***
Его с детства каждый знает,
Приход с надеждой ждут,
Он подарки щедры имеет,
Всех с днем святого Николая!
Пусть проходит все плохое,
А препятствий в жизни не станет,
Счастливы будьте и любимы,
Пусть воплощаются всегда планы.
***
Пусть Святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Всё, что в планах, получалось.
Чтоб своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
Счастье в душу поселил
И от бед тебя хранил!
Поздравления в прозе с Днем Святого Николая
В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.
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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок родных и любви, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту. Пусть этот праздник подарит тебе вкус сладкой жизни и такую же сладкую мечту.
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Святой Николай прославился своей добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет добротой и помощью своей. Пусть сопровождает тебя сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!
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Поздравляю с Днем святого Николая, с праздником радости и щедрых подарков. Желаю найти под подушкой вкусную шоколадку и хорошее пожелание, разделить веселье и радость с любимыми и близкими людьми, наполнить свой дом праздничным уютом и лучезарным счастьем.
Поздравление с Днем Святого Николая – проза и стихи / Фото "ТСН"
Поздравляем вас с Днем Святого Николая – одним из самых светлых и радостных праздников всего христианского народа. С его приходом каждый из нас надеется на какое-то маленькое чудо, исполнение заветной мечты, которая по силам только святому. Пусть добрый Святой принесет счастье вашим семьям и благополучию родной Украине.
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Поздравляем вас с днем Святого Николая! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный сапожок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Ваша жизнь будет яркой! С праздником Вас!
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Праздник святого Николая – очень важный день. Он согрет благословением, добром и радостью. Святого Николая называют Чудотворцем, и это правда. Ведь именно в этот день исполняются все заветные мечты. От всего сердца поздравляем вас с праздником. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, радости и безоблачного счастья. Пусть в ваших домах царит мир и покой, пусть вас окружают хорошие друзья. Пусть Господь всегда хранит вас. Меньше вам проблем, а больше удачи во всем.
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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья, домашнего уюта и мира.