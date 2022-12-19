Миколай є реальною історичною постаттю, який робив багато хороших справ й допомагав нужденним. Діти з нетерпінням чекають цього дня, а точніше ночі, бо саме вночі Миколай приносить бажані подарунки. Перед тим вони пишуть листи Чудотворцю й розповідають про свої добрі вчинки. Для того, щоб подарувати трішки добра та світла своїм близьким, пропонуємо вам чудові привітання у прозі та віршах, зазначає 24 канал.

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День Святого Миколая – привітання у віршах

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Миколай до нас прийшов –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя, щоб знайшов

Ти в день святого Миколая.

Хай буде безліч навкруги чудес,

Хай буде мир у всьому світі,

Хай буде радість до небес,

Щоб навкруги всміхались діти!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійснює!

***

Миколай Святий – добродій,

З подарунками спішить,

Хай вам дасть життя щедроти,

Від негоди захистить.

Щоби був достаток в хаті,

Та здоров’я у дітей,

Щоб сім’я була багата,

Та пошана від людей!

День Святого Миколая в Україні – привітання у віршах та прозі / Фото Amazing Ukraїne

З днем Миколая привітаю,

Здійснення бажання побажаю.

Щоб домівку Янгол беріг,

В здоров’ї й щасті був оберіг.

У день Святого Миколая

Хай щастя в дім твій завітає,

Хай принесе дарунків море,

Веселощі і яскраві зорі.

Хай буде все в цей день казково,

І настрій буде хай чудовим.

Краси бажаю, розмаїття,

Добра й здоров’я на століття!

***

З Днем Святого Миколаю

Від душі я вас вітаю,

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам великого щастя,

І прожене хай із дому

Всі проблеми та напасті.

***

Його з дитинства кожен знає,

Прихід з надією чекають,

Він подарунки щедрі має,

Всіх з днем святого Миколая!

Нехай минає все погане,

А перешкод в житті не стане,

Щасливі будьте і кохані,

Хай втілюються завжди плани.

***

Здоровими, щоб всі були,

Від Миколая подарунки знайшли.

Кому різочку, кому презент, –

Це найчарівніший святковий момент.

Хай в цей день панує свято,

Поруч рідних буде багато.

Не сумуйте й не сваріться,

З усіма помиріться.

Привітання у прозі з Днем Святого Миколая

В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

***

Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні й весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

***

Вітаю з Днем святого Миколая, зі святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими й близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.

Привітання з Днем Святого Миколая – проза та вірші / Фото "ТСН"

Щиро вітаємо вас з Днем Святого Миколая – одним з найсвітліших і найрадісніших свят усього християнського люду. З його приходом кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише святому. Нехай добрий Святий принесе щастя у ваші сім’ї й благополуччя рідній Україні.

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Вітаємо вас з днем Святого Миколая! Це свято любові й душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб зазирнути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить Ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а Ваше життя буде яскравим! Зі святом Вас!

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Свято святого Миколая – дуже важливий день. Він зігрітий благословенням, добром і радістю. Святого Миколая називають Чудотворцем, і, це правда. Адже саме в цей день виконуються всі найзаповітніші мрії. З усього серця вітаємо вас зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, радості й безхмарного щастя. Нехай у ваших домівках панує мир і спокій, нехай вас оточують хороші друзі. Нехай Господь завжди оберігає вас. Менше вам проблем, а більше удачі у всьому.

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В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я, домашнього затишку та миру.