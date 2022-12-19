Николай является реальной исторической фигурой, делал много хороших дел и помогал нуждающимся. Дети с нетерпением ждут этого дня, а точнее ночи, потому что именно ночью Николай приносит желанные подарки. Перед тем они пишут письма Чудотворцу и рассказывают о своих добрых поступках. Для того, чтобы подарить немного добра и света своим близким, предлагаем вам прекрасные поздравления в прозе и стихах, отмечает 24 канал.

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День Святого Николая – поздравление в стихах

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелее мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он выполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

***

Николай к нам пришел –

Тебя сегодня я поздравляю,

Желаю счастья, чтобы нашел

Ты в день святого Николая.

Да будет множество вокруг чудес,

Да будет мир во всем мире,

Да будет радость к небесам,

Чтобы вокруг улыбались дети!

***

От дома к дому беленьким снежком

Ходит святой Николай с мешком,

Приносит подарки в удовольствие,

Радости море и искреннего смеха!

Пусть осенит своей любовью,

Мудрости даст и силы, и здоровье,

Лаской серденько пусть согревает

И все мечты заветные исполняет!

***

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

День Святого Николая в Украине – поздравления в стихах и прозе / Фото Amazing Ukraїne

С днем Николая поздравлю,

Осуществление желания пожелаю.

Чтобы дом Ангел берег,

В здравии и счастье был оберег.

В день Святого Николая

Пусть счастье в дом твой придет,

Пусть принесет подарков море,

Веселье и яркие звезды.

Да будет все в этот день сказочно,

И настроение будет пусть замечательным.

Красоты желаю, разнообразие,

Добра и здоровье на век!

***

С Днем Святого Николая

От души я вас поздравляю,

Мира, радости, достатка

Всей семье пожелаю.

Принесет пусть Николай

Сумку вам большого счастья,

И прогоните пусть из дома

Все проблемы и напасти.

***

Его с детства каждый знает,

Приход с надеждой ждут,

Он подарки щедры имеет,

Всех с днем святого Николая!

Пусть проходит все плохое,

А препятствий в жизни не станет,

Счастливы будьте и любимы,

Пусть воплощаются всегда планы.

***

Пусть Святитель Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Всё, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед тебя хранил!

Поздравления в прозе с Днем Святого Николая

В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.

***

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок родных и любви, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту. Пусть этот праздник подарит тебе вкус сладкой жизни и такую же сладкую мечту.

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Святой Николай прославился своей добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет добротой и помощью своей. Пусть сопровождает тебя сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

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Поздравляю с Днем святого Николая, с праздником радости и щедрых подарков. Желаю найти под подушкой вкусную шоколадку и хорошее пожелание, разделить веселье и радость с любимыми и близкими людьми, наполнить свой дом праздничным уютом и лучезарным счастьем.

Поздравление с Днем Святого Николая – проза и стихи / Фото "ТСН"

Поздравляем вас с Днем Святого Николая – одним из самых светлых и радостных праздников всего христианского народа. С его приходом каждый из нас надеется на какое-то маленькое чудо, исполнение заветной мечты, которая по силам только святому. Пусть добрый Святой принесет счастье вашим семьям и благополучию родной Украине.

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Поздравляем вас с днем Святого Николая! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный сапожок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Ваша жизнь будет яркой! С праздником Вас!

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Праздник святого Николая – очень важный день. Он согрет благословением, добром и радостью. Святого Николая называют Чудотворцем, и это правда. Ведь именно в этот день исполняются все заветные мечты. От всего сердца поздравляем вас с праздником. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, радости и безоблачного счастья. Пусть в ваших домах царит мир и покой, пусть вас окружают хорошие друзья. Пусть Господь всегда хранит вас. Меньше вам проблем, а больше удачи во всем.

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В День святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья, домашнего уюта и мира.