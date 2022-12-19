Фигура Святого Николая реальна. Он родился в городе Патара на полуострове Ликия, это территория современной Турции. Своими добрыми делами он вдохновил людей быть добрее друг к другу, дарить любовь и тепло и не забывать о тех, кому нужна помощь и внимание, отмечает 24 канал.

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Родители Николая были глубоко веруя людьми и воспитывали парня согласно христианским традициям. Поскольку он в подростковом возрасте остался без родителей, его считают защитником сирот, ведь Николай помогал всем нуждающимся.

Картинки-поздравления с Днем Святого Николая

День Праздника Николая 2022 – красивые картинки-поздравления / Фото из открытых источников

День Святого Николая в Украине 2022 – картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления в картинках с Днем Святого Николая / Фото из открытых источников

Картинки поздравления с Днем Святого Николая 2022 / Фото PMG.ua

День Святого Николая – поздравления в картинках / Фото "Радио MAXIMUM"

День Праздника Николая 2022 – прекрасные открытки / Фото из открытых источников

19 декабря – День Святого Николая / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем Святого Николая / Фото из открытых источников