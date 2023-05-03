С днем рождения женщине: чувственные картинки-поздравления и лучшие слова в стихах и прозе

День рождения – важный праздник для каждого человека. Не забудьте поздравить родственниц, близких подруг, мам или жен красивыми открытками и трогательными словами в стихах и прозе.

Теплые и трогательные слова в день рождения согреют сердце любой женщины и помогут почувствовать себя любимой и любимой. 24 Канал подобрал лучшие приветствия в виде стихов, прозы и открыток.

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Поздравления с днем рождения в стихах

С днем рождения я искренне

Вас сегодня поздравлю,

Судьба, чтобы была счастлива,

Мира и согласия желаю!

На пути да будет радость,

Нрав по пятам шагает,

Пусть далеко будет старость,

Хорошую судьбу Бог дарит!



Приветствие женщине в картинках / Фото Moonzori

День рождения настал

– и прими мои поздравления

Пожелать хочу – мечтай!

Пусть исполнятся все желания!

Незабываемых впечатлений воз,

Мира, согласия и вдохновения,

Солнце греет пусть твой дом

Счастья, света и любви!



Поздравления для женщины в картинках / Фото Главком

В этот дорогой для сердца день

Желаем цветов и песен!

От друзей – искренних поздравлений,

От звезд – исполнение желаний!

От солнца – светлая и теплая,

Чтобы судьба щедрой была!

И не остановить времени лекарство,

Удачи весь долгий век!



Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста

В этот праздничный день

Примите мои поздравления

И самые искренние пожелания:

Здоровья, счастья и добра,

Потенции, успехов, тепла.

И повседневно, постоянно

Да будет все у вас в порядке!



Поздравления для женщины в картинках / Фото Главком

Я желаю тебе счастья столько,

Сколько звездочек на небе сияет!

И пусть жизнь твоя всегда

Ангелы и Бог охраняют.

Я желаю, чтобы каждый день

Был таким волшебным, как сказка.

И пусть, прежде всего, в нем

Воцарится свет и Божья благодать.

Я желаю, чтобы в твоей душе

Радостно бабочки кружили!

От всего сердца я тебя

С Днем Рождения поздравляю!



Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста

Поздравления с днем рождения в прозе

Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостным, веселым, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания!

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C Днем рождения! Хочу пожелать тебе оставаться собой, быть любимой и, самое главное, счастливой. Здоровья, уюта, добра, денег и любви! Ты замечательный человек. Пусть все твои заветные мечты сбываются, а настроение поднимается. Будь счастлива!



Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста

В этот прекрасный день из чистого сердца хочу пожелать исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть удача, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от излишка восторга, энергии и счастья. Желаю, чтобы всегда окружали радостные улыбки родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы всегда вы оставались столь же неповторимой и очаровательной. C Днем рождения!

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Прекрасную женщину хочу поздравить с Днем рождения! Ты, словно цветок, украшаешь собой этот мир, поэтому с уважением и восхищением хочу пожелать тебе: будь счастлива, всегда влюблена и улыбается! Пусть все невзгоды обходят тебя, а любовь, свет и гармония навсегда поселятся в твоем добром сердце. Поздравляю!



Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста

C Днем рождения! Желаю Вам уютного дома, цветущего сада, прекрасного здоровья! Да будут достигнуты все великие жизненные цели! Пусть греют Вас настоящая любовь и крепкая дружба! Пусть любимый человек будет надежной опорой в жизни и источником вдохновения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю быть женщиной-сказкой, великолепной мечтой, настоящим чудом. Пусть каждый день дарит яркие встречи и счастливые улыбки, нежные чувства и ароматные цветы, хорошие новости и радостные мгновения. Желаю красоты, любви и успеха!



Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста

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