День геолога 2023: замечательные картинки-поздравления с профессиональным праздником

2 апреля в Украине празднуют День геолога – ежегодный профессиональный праздник, отмечаемый в первое воскресенье апреля. Поздравьте родных и знакомых геологов потрясающими картинками.

Профессиональный праздник работников геологии, геодезии и картографии в Украине установил Леонид Кучма – его отмечают каждый год в первое воскресенье апреля. В 2023 году этот праздник выпал на 2 апреля, пишет 24 Канал.

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Геологи изучают недра Земли, полезные ископаемые, горные породы и интересуются современными физическими процессами. Их знания помогают больше понимать о развитии планеты.

Картинки-поздравления с Днем геолога



Поздравление с Днем геолога / Фото "Joy-pup"



Поздравление с Днем геолога / Фото "Википедия"



Поздравление с Днем геолога / Фото "Вітання"



Поздравление с Днем геолога / Фото "Телеграф"



Поздравления с Днем геолога / Скриншот с видео