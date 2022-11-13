Всемирный день доброты 2022: история праздника, замечательные картинки-поздравления и список добрых дел
13 ноября по всему миру отмечают День доброты. Это замечательный праздник, помогающий проявить свою заботу и любовь к ближним. Доброта заложена в идентичности человека. Когда мы делаем что-то хорошее, наше сердце наполняется состраданием друг к другу.
Сегодня прекрасный случай, чтобы в который раз напомнить себе истинные ценности человечества и о том, что добро способно изменить жизнь каждого человека к лучшему. очень важны, пишет 24 канал.
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История Всемирного дня доброты
День доброты в 1997 году открыл волонтерское японское "Всемирное движение за доброту" (World Kindness Movement). Датой праздника был избран день открытия первой конференции Всемирного движения доброты, которое состоялось 13 ноября 1998 года . Тогда участие в конференции принимали Канада, Австралия, Таиланд, Сингапур, Великобритания и США. Позже к движению доброты присоединились и другие страны.
Специально ко Дню доброты французский художник Орель создал символ – открытое сердце. Также в праздник принято дарить цветы друзьям, знакомым, коллегам или просто прохожим.
Цель Всемирного дня доброты – привлекать людей к добрым поступкам и благотворительности.
История и значение Всемирного дня доброты / Фото Unsplash
Согласно исследованию американских и японских психологов, проведенного в университете Квансей Гакуин и колледжа Кобе (Япония), чем больше добрых поступков мы совершаем, тем счастливее мы являемся. По мнению ученых, те, кто проявляет свою нежность, благодарность и уважение к ближним не только с оптимизмом смотрят на жизнь, но и физически чувствуют себя гораздо лучше.
Чек-лист добрых дел
- Попросите прощения у того, кого вы обидели.
- Посетите близких и скажите им несколько приятных слов.
- Приготовьте печенье и угостите других.
- Подвезите соседа на работу или на метро.
- Возьмите домой животное из приюта.
- Оплатите чек незнакомого человека в магазине.
- Уступите местом в транспорте.
- Накормите стариков.
- Станьте донором крови.
- Угостите кого-нибудь шоколадом.
- Сделайте сюрприз своим родным или друзьям.
- Подарите растение в горшке, а не срезанные цветы.
Список добрых дел ко Всемирному дню доброты / Фото Unsplash
- Поднимите мусор.
- Помните птиц на улице.
- Пригласите друга на обед.
- Приготовьте ужин для всей семьи.
- Напишите письмо тому, кто повлиял на вашу жизнь
- Позвоните своим родным.
- Обнимите кого-нибудь.
- Подружитесь с кем-нибудь новым.
- Скажите кому-нибудь, что вы его любите.
- Отдайте свои вещи на благотворительность.
- Оплатите кому-нибудь ужин.
- Посадите дерево.
- Поддержите вооруженные силы Украины и распространяйте информацию о донатах.
Картинки-поздравления с Днем доброты
Всемирный день доброты 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Картинки-поздравления с Днем доброты 2022 / Фото из открытых источников
Приветствие с всемирным днем доброты в картинках / Фото "ТСН"
День доброты 2022 – хорошие картинки / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем доброты – отличные открытки с праздником / Фото "ТСН"
Поздравления с Днем доброты – картинки для родных / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления со Всемирным днем доброты 2022 / Фото "ТСН"
День доброты 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников