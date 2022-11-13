Сьогодні чудова нагода, щоб вкотре нагадати собі істинні цінності людства і про те, що добро здатне змінити життя кожної людини на краще.Такі речі, як посміхатися, обіймати, дякувати, подавати руку, говорити приємні слова чи просто вислухати, здаються елементарними, але насправді є дуже важливими, пише 24 канал.

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Історія Всесвітнього дня доброти

День доброти у 1997 році започаткував волонтерський японський "Всесвітній рух за доброту" (World Kindness Movement). Датою свята був обраний день відкриття першої конференції Всесвітнього руху доброти, який відбувся 13 листопада 1998 року. Тоді участь у конференції брали Канада, Австралія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія та США. Пізніше до руху доброти приєдналися й інші країни.

Спеціально до Дня доброти французький художник Орель (Aurele) створив символ – відкрите серце. Також у свято заведено дарувати квіти друзям, знайомим, колегам чи просто перехожим.

Мета Всесвітнього дня доброти – залучати людей до добрих вчинків та благодійності.

Історія та значення Всесвітнього дня доброти / Фото Unsplash

Згідно з дослідженням американських та японських психологів, проведеного в університеті Квансей Гакуїн і коледжу Кобе (Японія), чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливішими ми є. На думку вчених, ті, хто проявляє свою ніжність, вдячність та повагу до ближніх не лише з оптимізмом дивляться на життя, але й фізично почуваються значно краще.

Чек-лист добрих справ

Попросіть вибачення у того, кого ви образили.

Відвідайте близьких і скажіть їм декілька приємних слів.

Приготуйте печиво та пригостіть інших.

Підвезіть сусіда на роботу чи на метро.

Візьміть додому тварину із притулку.

Оплатіть чек незнайомої людини у магазині.

Поступіть місцем у транспорті.

Нагодуйте людей похилого віку.

Станьте донором крові.

Пригостіть когось шоколадом.

Зробіть сюрприз своїм рідним чи друзям.

Подаруйте рослину в горщику, а не зрізані квіти.

Список добрих справ до Всесвітнього дня доброти / Фото Unsplash

Підніміть сміття.

Погодуйте птахів на вулиці.

Запросіть друга на обід.

Приготуйте вечерю для всієї сім'ї.

Напишіть лист тому, хто вплинув на ваше життя

Зателефонуйте своїм рідним.

Обійміть когось.

Подружіться з кимось новим.

Скажіть комусь, що ви його любите.

Віддайте свої речі на благодійність.

Оплатіть комусь вечерю.

Посадіть дерево.

Підтримайте Збройні сили України та поширюйте інформацію про донати.

Картинки-привітання з Днем доброти

Всесвітній день доброти 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем доброти 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з всесвітнім днем доброти у картинках / Фото "ТСН"

День доброти 2022 – гарні картинки / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем доброти – чудові листівки зі святом / Фото "ТСН"

Привітання з Днем доброти – картинки для рідних / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Всесвітнім днем доброти 2022 / Фото "ТСН"

День доброти 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел