Сегодня прекрасный случай, чтобы в который раз напомнить себе истинные ценности человечества и о том, что добро способно изменить жизнь каждого человека к лучшему. очень важны, пишет 24 канал.

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История Всемирного дня доброты

День доброты в 1997 году открыл волонтерское японское "Всемирное движение за доброту" (World Kindness Movement). Датой праздника был избран день открытия первой конференции Всемирного движения доброты, которое состоялось 13 ноября 1998 года . Тогда участие в конференции принимали Канада, Австралия, Таиланд, Сингапур, Великобритания и США. Позже к движению доброты присоединились и другие страны.

Специально ко Дню доброты французский художник Орель создал символ – открытое сердце. Также в праздник принято дарить цветы друзьям, знакомым, коллегам или просто прохожим.

Цель Всемирного дня доброты – привлекать людей к добрым поступкам и благотворительности.

История и значение Всемирного дня доброты / Фото Unsplash

Согласно исследованию американских и японских психологов, проведенного в университете Квансей Гакуин и колледжа Кобе (Япония), чем больше добрых поступков мы совершаем, тем счастливее мы являемся. По мнению ученых, те, кто проявляет свою нежность, благодарность и уважение к ближним не только с оптимизмом смотрят на жизнь, но и физически чувствуют себя гораздо лучше.

Чек-лист добрых дел

Попросите прощения у того, кого вы обидели.

Посетите близких и скажите им несколько приятных слов.

Приготовьте печенье и угостите других.

Подвезите соседа на работу или на метро.

Возьмите домой животное из приюта.

Оплатите чек незнакомого человека в магазине.

Уступите местом в транспорте.

Накормите стариков.

Станьте донором крови.

Угостите кого-нибудь шоколадом.

Сделайте сюрприз своим родным или друзьям.

Подарите растение в горшке, а не срезанные цветы.

Список добрых дел ко Всемирному дню доброты / Фото Unsplash

Поднимите мусор.

Помните птиц на улице.

Пригласите друга на обед.

Приготовьте ужин для всей семьи.

Напишите письмо тому, кто повлиял на вашу жизнь

Позвоните своим родным.

Обнимите кого-нибудь.

Подружитесь с кем-нибудь новым.

Скажите кому-нибудь, что вы его любите.

Отдайте свои вещи на благотворительность.

Оплатите кому-нибудь ужин.

Посадите дерево.

Поддержите вооруженные силы Украины и распространяйте информацию о донатах.

Картинки-поздравления с Днем доброты

Всемирный день доброты 2022 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Днем доброты 2022 / Фото из открытых источников

Приветствие с всемирным днем доброты в картинках / Фото "ТСН"

День доброты 2022 – хорошие картинки / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем доброты – отличные открытки с праздником / Фото "ТСН"

Поздравления с Днем доброты – картинки для родных / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления со Всемирным днем доброты 2022 / Фото "ТСН"

День доброты 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников