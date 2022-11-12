Жена и мужчина – это две родственные души. Их обоих объединяет подлинная любовь и взаимопонимание. Жена играет немаловажную роль в жизни мужчины и в построении семьи. Так что в важный день не забудьте поздравить ее с днем рождения, пишет 24 канал.

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Поздравления с днем рождения для жены в стихах

З днем народження, кохана!

Я дякую, що ти у мене є.

Бажаю тобі радості багато,

У серці хай добро цвіте.

Вітаю тебе, найрідніша,

Моя кохана й дорога.

Запам’ятай, ти в мене найніжніша,

Бо ти дружина і душа моя.

***

Моя дружинонько рідненька,

Мій світлий добрий ангелик!

Я пригорну тебе до серця,

Щоб ти злетіла до зірок.

Щоб, мила, ти в цей день відчула,

Як сильно я тебе люблю!

З днем народження вітання

Тобі сьогодні щиро шлю.

Хай розквітає з кожним роком

Твоя нев’януча краса.

Я поруч буду з кожним кроком,

Бо ти найкраща, ти — моя!

Зроблю усе, щоб ти, кохана,

Була щаслива у житті.

Ти – моє серце і натхнення,

Я радий, що тебе знайшов!

***

Ніколи не втомлюся дякувати долі

За те, що поєднала нас з тобою.

За теплий погляд твій, уста, немов перлини,

За те, що ти тепер моя дружина.

У твій день народження дозволь, кохана, привітати,

Подякувати за любов і побажати:

Здоров’я, успіхів, поваги у людей,

Натхнення, радості, нових ідей.

Завжди лишатися собою,

Такою ж ніжною і вічно молодою.

Не в змозі я годинник зупинити,

Та обіцяю все життя тебе одну любити.

***

Кохана, найкраща,

Єдина моя.

Радію, що поруч,

Що разом ми – сім’я!

Бажаю міцного здоров’я, любові,

Бажаю сумісно щасливої долі.

Моя ти найкраща на цілій землі,

Тож благ величезних бажаю тобі!

Поздравление с днем рождения для жены в стихах / Фото Canva

Вітаю тебе зі святом

Бажаю щастя багато,

Здоров'я та Божої ласки,

Щоб було життя, наче казка!

Нехай не турбують незгоди

Та старість про тебе забуде,

Хай будуть лиш світлі пригоди,

А горя і смутку хай не буде.

***

Кохана, з днем народження вітаю!

Ти – моє сонце, радість і весна.

Бажаю, що завжди була здорова,

Усміхнена, весела й чарівна.

Хай кожен день на казку буде схожий,

Для тебе – що бажаєш, я зроблю.

Моя цариця ти вельмишановна,

Без тями, рідна, я тебе люблю!

***

З днем народження, кохана!

Ти чарівна, незрівнянна.

Хай іскряться щастям очі,

Буде все, як ти захочеш.

Ти – родини берегиня

І прекрасна господиня,

Тепло й затишно з тобою.

Залишайсь завжди такою!

***

З днем народження, кохана,

Світле сонечко моє.

Я щасливий, моя рідна,

Що в житті ти в мене є.

Я бажаю тобі миру

І гармонії в душі.

Хай проллються над тобою

Щастя проливні дощі.

Поздравление в прозе для жены с днем рождения

У твій день народження, кохана, я бажаю тобі всього якнайкращого. Нехай тебе завжди зберігає доля, нехай життя здається казковою і без турбот. Будь завжди веселою, яскравою, красивою, будь завжди коханою і бажаною. Хай лише хороші новини завжди дивують тебе. Всіх земних благ тобі, любов моя, достатку і добробут. Нехай птах щастя часто прилітає до тебе і дарує удачу. Нехай моя любов буде оберегом для тебе. Нехай тобі завжди у всьому щастить, моя хороша. Нехай Господь благословляє та провадить тебе у всьому.

***

З днем народження, любов моя. Бажаю тобі завжди залишатися чудовою, кмітливою, розкішною, веселою, життєрадісною, доброю та неперевершеною жінкою. Моя ніжна квітка, бажаю тобі щастя, гармонії та краси. Бажаю довгих літ забезпеченого життя та дивовижних подій кожного дня.

***

Мила моя дружино, вітаю тебе з днем народження! Кохана, я бажаю тобі неймовірних сил, здоров’я, впевненості та квітучої краси. Бажаю ніколи не знати ні кривд, ні поразок. Бажаю сміливо втілювати у життя всі свої ідеї. Бажаю мати безліч можливостей для досягнення будь-якої цілі. Я тебе дуже кохаю й всім серцем бажаю, щоб ти була найщасливішою жінкою. І нехай твої мрії здійснюються. Нехай твоє життя буде цікавим, заможним, веселим та вдалим.

***

Вітаю найчудовішу жінку на світі. Жінку, без якої зникає світло, і на землю опускається сіра імла – мою улюблену, обожнювану дружину, матусю моїх дітей. Я бажаю тобі тільки здоров'я, і щоб з радості починався кожен твій день. Щоб сердечко твоє завжди було спокійним і виділяло таку ж ніжність і любов, без якої я вже давно не уявляю свого життя. Я тебе шалено люблю! З Днем народження!

Поздравления для женщины с днем рождения в прозе / Фото Canva

Кохана, з днем народження! Прийми в дар тепло, ніжність і вірність мого люблячого тебе серця. Будь молода, радісна, весела, щаслива. Я постараюся зробити все для цього. Наше завдання дожити разом до золотого весілля, без сварок, образ, втрат, бід і прикрощів. Цілую ласкаво і ніжно.

***

Кохана! Ти моя підтримка та моє щастя! Я вітаю тебе з твоїм днем народженні! Знай, що я завжди буду поруч й ти можеш розраховувати на мене у будь-якій ситуації. Я тебе люблю, поважаю, ціную, обожнюю, оберігаю. Наша сім'я – найцінніший скарб у світі! І я вдячний тобі за нього!

***

З днем народження, моя мила, чудова, красива та неймовірна дружина. Бажаю тобі теплих спогадів, безкрайніх просторів щастя, поваги знайомих, любові рідних, щирості почуттів та добробуту у житті. Кохана, нехай у тебе завжди буде добрий настрій та прекрасне самопочуття.

***

Улюблена дружина, в день твого народження я вважаю за необхідне нагадати тобі, що ти найкраща жінка, яку тільки можна зустріти. Перед твоєю красою тьмяніють всі зірки. Птиці завмирають, почувши звук твого голосу, адже він ніжніше за все на світі. Дотик твоїх рук здатен вилікувати від будь-яких бід і негод. Наш будинок наповнений затишком і світлом завдяки твоїм витонченим ручкам, цілую їх!

Картинки-поздравления с днем рождения для жены

Картинки-поздравления с днем рождения для женщины / Фото "Радио MAXIMUM"

Картинки-поздравления с днем рождения для жены / Фото из открытых источников

Поздравления с днем рождения для женщины в картинках 2022 / Фото из открытых источников

Лучшие картинки-поздравления с днем рождения для жены / Фото "Радио MAXIMUM"

День рождения у жены – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Красивые картинки с днем рождения для женщины / Фото "Радио MAXIMUM"

Картинки-поздравления с днем рождения жены / Фото из открытых источников

Отличные поздравления с днем рождения для жены / Фото из открытых источников