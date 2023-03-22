Поздравление с Днем ангела Валерия: лучшие слова в стихах и прозе

22 марта – особый день для мужчин с именем Валерий. Так звали одного из Сорока севастийских мучеников. Это имя из древнегреческого означает "сильный", "бодрый", "здоровый".

22 марта свои именины празднует Валерий, сообщает 24 Канал. Те, кто носят это имя, известны храбростью и силой. Среди известных украинцев это имя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военный Валерий Маркус, писатель Валерий Шевчук.

К слову 21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

День ангела Валерия – поздравление в стихах

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела, Валерий,

Прими поздравления!

***

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стучал в окошко

И сказал мне новость,

Что у Валеры именины!

Желаю тебе: тихих звездных ночей,

Голубых или карих или серых глаз,

И счастья безграничного, счастья человеческого,

В жизни любить кого-нибудь, только одного!



День ангела Валерия / Фото Unsplash

Твое имя Валерий — лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

В День Ангела, Валерий, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Приветствуя Валерия сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с Тобой

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый Ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей Тебе дарит.

День ангела Валерия – поздравление в прозе

Поздравляем тебя, Валерий, с Днем ангела! Иногда имя – как указатель, не дающий нам заблудиться и потерять друг друга в мире людей. Носи свое имя с достоинством, но не забывай о том, что не именем славится человек, а делами. Пусть твое сердце излучает доброту, и она вернется сторицей! И если однажды тебе станет грустно, пусть рядом будут самые близкие и самые дорогие люди, готовые прийти на помощь. Удачи и веры в чудеса!

***

Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю Валерию, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С Днем ангела!



День ангела Валерия / Фото Unsplash

Валерий, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

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Дорогой Валерий! Пусть твой ангел услышит все твои молитвы и поможет справиться со всеми невзгодами на жизненном пути! Будь стойким в своей вере, помогай нуждающимся, прощай людям их ошибки и будь милосерден к близким. С праздником тебя!

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Валерий, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.