Поздравление с Днем ангела Кристины 2023: искренние слова в стихах и прозе
26 марта свои именины празднуют Кристины, целеустремленные, решительные и сообразительные. Это имя очень популярно в Украине, поэтому не забудьте поздравить родных и близких именинников с праздником.
26 марта именины празднует Кристина. Это украинское женское имя, которое происходит от греческого. Оно означает "христианка" или "преданная Христу". Это имя в Украине сохранило первоначальную форму, в то время как в других языках первая буква трансформировалась и стала звучать как "к" – Кристина. Есть разные формы этого имени: Христя, Кристи, Тина, Христинка, пишет 24 Канал. Среди известных украинок это имя носит певица Кристина Соловой и педагог Кристина Алчевска.
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Поздравления с Днем ангела Кристины в стихах
Сегодня Кристины,
Желаю человеческого уважения.
Здоровье крепкого,
Любовь пылкой.
Чтобы судьба твоя,
Словно сказка была.
Чтобы сердце пело,
Всякая беда проходила.
Чтобы ангел охранял,
Твою душу и тело.
А Господь, чтобы тебе посылал,
Все то, что ты просила.
***
Пусть Кристину наш ангел хранит,
И во всем всегда ей помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем Ангела Кристины, лучшие поздравления!
***
Кристина! Ты верь в жизнь и будь по себе.
Пусть время летит себе, а ты,
Как солнце ранней весной,
Цветы лучи золотые.
И пусть в глазах твоих открытых
Безудержная молодость буя,
И пусть несет тебя по миру
Жизнь бурное течение.
И всегда ангел-хранитель
Тебя защищает от беды,
Ты просто умей жизни радоваться
И по нему с улыбкой иди!
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела, Христина, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты была счастлива!
С Днем ангела Кристины / Фото из пинтереста
Поздравление с Днем ангела Кристины в прозе
С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!
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Желаю тебе, Христина, идти к своей цели, легко преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой по жизненному пути.
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В День Ангела присылаю тебе, Христина, самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут исполнены незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами.
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Прекрасную, милую, очаровательную Кристину я сегодня поздравляю с именинами. Желаю тебе большой мечты и сладких желаний, ароматных цветов и приятных подарков, прекрасного настроения и сверкающего счастья, невероятных успехов и искренней любви.
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Говорят, ангел-хранитель направляет нас на верный путь, если мы искренне верим в Бога и существование высших покровителей. Вера в добро помогает увидеть истину на жизненном перекрестке, а личный ангел оставляет нам знаки и подсказки для осознанных решений. Я тебе желаю Кристина, чтобы твой ангел-хранитель всегда присматривал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С Днем ангела!