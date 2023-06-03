Поздравление с Днем ангела Елены: искренние пожелания в стихах и прозе

День ангела Елены отмечают 3 июня. В этот день не забудьте поздравить родных, друзей или коллег с этим именем теплыми словами в стихах и прозе.

Имя Елена произошло от древнегреческого имени Гелиос – его считали богом солнца. Поэтому это имя часто переводят как "солнечный свет". 24 Канал подобрал лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

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Поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Жизнь – театр, и мы на сцене,

Роль у каждого своя.

Я хочу, чтобы ты, Елена,

В жизни примой была.

Каждый день, чтобы стал дебютом,

И всегда чтобы был аншлаг,

Мир с тобой ежеминутно

Каждый свой сверяет шаг!

***

С Днем Ангела Елену я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человечную и простоту,

За доброе сердце и доброту

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

А Бог – человеческое благословение!

***

Твое имя Елена – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

Поздравляю с именинами Аленушку,

Желаю пусть исполнятся заветные мечты,

Чего не хватает – пусть прибудет,

Пусть в жизни все, что нужно, будет!

В доме пусть поселится изобилие,

Пусть в вазу ставит кто-то всегда букет ромашек,

Да будет хорошая судьба и любовь,

Счастливая улыбка и вечером, и с утра!

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

Елене нашей все дары

Только высшего качества.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях грез!



Поздравление с Днем ангела Елены / Фото ТСН

Поздравление с Днем ангела Елены в прозе

Сегодня, Аленка, я хочу пожелать тебе всех благ и неземного счастья! Пусть твоя роскошная улыбка почаще появляется на твоих устах! Пусть каждый миг твоей жизни дарит тебе радость! Елена, оставайся такой же красивой и прекрасной, ведь ты рождена, чтобы сиять!

***

Прекрасная Елена, поздравляю тебя от всего сердца! Пожелаю тебе веселых нот жизни и успешных достижений, большой страстной любви и небывалого счастья в жизни. Будь всегда такой же очаровательной, веселой, доброй, загадочной, красивой и неповторимой.

***

Аленка, сегодня твой день ангела – праздник твоего внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть своими глазами, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

***

Дорогая Аленка, поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставляла его краснеть за тебя.

***

Аленка, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, воплощения всех мечтаний и достижения целей. Да будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, надежд и впечатлений! Ты – удивительная, всего тебе лучшего!