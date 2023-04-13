Чистый четверг 2023 – поздравления в стихах и прозе
Источник:Апостроф
В четверг, 13 апреля, христиане отмечают Чистый четверг. В этот день мы должны не только убрать дом, но и желать хорошо и света друг другу.
Чистый четверг – это светлый праздник для всех православных людей. Этот день имеет много обычаев: уборка дома или принятие водных процедур к первым лучам солнца. Этот праздник призван дарить молодость души, а телу здоровья.
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Чтобы праздник не только был традицией, но и мог радовать близких, мы подобрали поздравления в стихотворении и прозе, чтобы с наступлением Чистого четверга вы послали их своим родным и близким.
Приветствие в стихах
Очисти душу в день этот светлый,
К небу глаза подними,
Пусть сердечко любовью цветет,
Духовные крылья развернет.
Господь всех благословляет
К счастью, радость к добру.
В Чистый Четверг себя узнаем,
чтобы дерево жизни цвело.
***
Славный праздник – четверг Чистый,
Он: божественный, лучистый,
Добрый, Светлый, православный,
Перед Пасхой очень главный!
В этот день нужно купаться,
От грехов всех очищаться,
Все очистить сразу,
Ведь таков был дан приказ!
***
Водой родниковой, чистой,
Прозрачным, словно серебристым,
Смываю все темное, нечистое,
Чтобы сердце согрелось раскрытое.
В Чистый Четверг помолимся
И пасхой благословимся,
Чтобы радость приходила светлая,
Как ветка черешни расцветшая.
Приветствие в прозе
В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очистки и обновления. Пусть пойдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворенности, покоя и веры в лучшее!
Приветствие с Чистым четвергом / Фото Джой поп
***
Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в жизни начнется светлая полоса благополучия и добрых чудес.
***
В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – печаль. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.