Международный женский день – это прекрасный повод, чтобы поздравить коллег с их праздником. Однако, не только одними тюльпанами или сладостями можно донести коллеге-женщине приветствие. Красивым вариантом поздравления будут и теплые, искренние поздравления в стихах, прозе и картинках

Замечательный праздник 8 марта так и веет радостями и весенним теплом! Не забудьте поздравить всех ваших женщин-коллег с праздником, однако будьте при этом толерантными и избегайте объективизации типа "вы украшение нашего офиса". Каждой женщине будет самым приятным то искреннее поздравление, которое в первую очередь подчеркнет, что она личность!

Кстати Что подарить женщине на 8 марта: оригинальные подарки, которые вызовут море приятных эмоций

Поздравления с 8 марта коллеге в прозе

Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные, любимые женщины! Примите сердечные поздравления по случаю замечательного весеннего праздника – 8 Марта! Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь. Желаю вам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными нежностью и заботой. Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне!

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Поздравления с 8 марта коллеге в прозе

Дорогие коллеги! В прекрасный день 8 марта мы спешим поздравить вас и пожелать оставаться такими же великолепными, неповторимыми и целеустремленными, как вы есть сейчас! Пусть ваш потенциал растет, мотивация не угасает, а достижения увеличиваются! Поздравляем с праздником!

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Поздравляем вас от нашего коллектива с днем 8 марта! Пусть этот день станет началом самой светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные эмоции, только хорошее настроение, улыбки, смех и радость! А в профессиональном плане – карьерного роста и повышения зарплаты! Будьте счастливы!

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8 марта – первые весенние лучи и скромное чириканье птиц, воздух наполняется когда-то знакомыми, теплыми ароматами... Хочется, чтобы каждая женщина ощутила романтику сегодняшнего дня, его яркость и обаяние. Милые дамы нашего коллектива, будьте счастливы и открыты для новых, прекрасных горизонтов!

Поздравления с 8 Марта женщин-коллег в стихах

З Восьмим березня вітаєм,

Море квітів вам бажаєм!

Щоб від щастя ви цвіли,

Щоб раділи, як могли.



Буде хай в очах тепло,

А в житті завжди добро.

Хай усі цінують вас,

Адже ви найкращі в нас!

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© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/

Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.



Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань! *** З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.



Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Поздравления с 8 марта коллеге в стихах

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/ *** З 8 Березня Вам привітання мої,

Хай чарівними будуть і ночі, і дні,

Хай оселиться в серці кохання у Вас

І віднині в житті буде все — вищий клас!



Буде щастя, здоров’я і гори пригод,

Для веселого настрою — море нагод.

Хай весна подарує багато чудес,

І натхнення на крилах несе до небес. *** Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна. Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

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