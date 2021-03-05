С 8 марта: самые теплые поздравления для женщин-коллег в стихах, прозе и картинках
Международный женский день – это прекрасный повод, чтобы поздравить коллег с их праздником. Однако, не только одними тюльпанами или сладостями можно донести коллеге-женщине приветствие. Красивым вариантом поздравления будут и теплые, искренние поздравления в стихах, прозе и картинках
Источник:24 канал
Замечательный праздник 8 марта так и веет радостями и весенним теплом! Не забудьте поздравить всех ваших женщин-коллег с праздником, однако будьте при этом толерантными и избегайте объективизации типа "вы украшение нашего офиса". Каждой женщине будет самым приятным то искреннее поздравление, которое в первую очередь подчеркнет, что она личность!
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Поздравления с 8 марта коллеге в прозе
Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные, любимые женщины! Примите сердечные поздравления по случаю замечательного весеннего праздника – 8 Марта! Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь. Желаю вам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными нежностью и заботой. Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне!
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Поздравления с 8 марта коллеге в прозе
Дорогие коллеги! В прекрасный день 8 марта мы спешим поздравить вас и пожелать оставаться такими же великолепными, неповторимыми и целеустремленными, как вы есть сейчас! Пусть ваш потенциал растет, мотивация не угасает, а достижения увеличиваются! Поздравляем с праздником!
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Поздравляем вас от нашего коллектива с днем 8 марта! Пусть этот день станет началом самой светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные эмоции, только хорошее настроение, улыбки, смех и радость! А в профессиональном плане – карьерного роста и повышения зарплаты! Будьте счастливы!
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8 марта – первые весенние лучи и скромное чириканье птиц, воздух наполняется когда-то знакомыми, теплыми ароматами... Хочется, чтобы каждая женщина ощутила романтику сегодняшнего дня, его яркость и обаяние. Милые дамы нашего коллектива, будьте счастливы и открыты для новых, прекрасных горизонтов!
Поздравления с 8 Марта женщин-коллег в стихах
З Восьмим березня вітаєм,
Море квітів вам бажаєм!
Щоб від щастя ви цвіли,
Щоб раділи, як могли.
Буде хай в очах тепло,
А в житті завжди добро.
Хай усі цінують вас,
Адже ви найкращі в нас!
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Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
Поздравления с 8 марта коллеге в стихах
Хай чарівними будуть і ночі, і дні,
Хай оселиться в серці кохання у Вас
І віднині в житті буде все — вищий клас!
Буде щастя, здоров’я і гори пригод,
Для веселого настрою — море нагод.
Хай весна подарує багато чудес,
І натхнення на крилах несе до небес.
***
Зі святом весни і тепла,
Бажаю, жінки, вам добра.
Щоб не знали ні горя, ні зла,
Щастя, усмішок зичу вам сповна.
Хай на серці пісня звучить,
Сонце в душі нічого не затьмить.
Люди добрі в житті трапляються,
А ваші мрії завжди збуваються.
Картинки-поздравления для коллеги с 8 марта
Картинки с 8 Марта коллегам
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