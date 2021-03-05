Міжнародний жіночий день – це прекрасний привід, аби привітати колег з їхнім святом. Однак, не лише одними тюльпанами чи солодощами можна донести колезі-жінці вітання. Красивим варіантом привітання будуть і теплі, щирі привітання у віршах, прозі й картинках

Чудове свято 8 березня так і віє радощами й весняним теплом! Не забудьте привітати всіх ваших жінок-колег зі святом, однак будьте при цьому толерантними і уникайте об'єктивізації типу "ви окраса нашого офісу". Кожній жінці буде найприємнішим те щире привітання, яке у першу чергу підкреслить, що вона особистість!

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Привітання з 8 березня колезі у прозі

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!

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Привітання з 8 березня колезі у прозі

Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними й цілеспрямованими, як ви є зараз! Нехай ваш потенціал росте, мотивація не вгасає, а досягнення збільшуються! Вітаємо зі святом!

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Вітаємо вас від нашого колективу з днем 8 березня! Нехай цей день стане початком найсвітлішої смуги у вашому житті, щоб були присутні тільки позитивні емоції, тільки гарний настрій, посмішки, сміх і радість! А в професійному плані – кар'єрного зростання та підвищення зарплати! Будьте щасливі!

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8 березня – перші весняні промені і скромне цвірінькання птахів, повітря наповнюється колись знайомими, теплими ароматами… Хочеться, щоб кожна жінка відчула романтику сьогоднішнього дня, його яскравість і чарівність. Милі пані нашого колективу, будьте щасливі і відкриті для нових, прекрасних горизонтів!

Привітання з 8 березня жінок-колег у віршах

З Восьмим березня вітаєм,

Море квітів вам бажаєм!

Щоб від щастя ви цвіли,

Щоб раділи, як могли.



Буде хай в очах тепло,

А в житті завжди добро.

Хай усі цінують вас,

Адже ви найкращі в нас!

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Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.



Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань! *** З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.



Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Привітання з 8 березня колезі у віршах

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/8-marta/eshe/na-ukrainskom/ *** З 8 Березня Вам привітання мої,

Хай чарівними будуть і ночі, і дні,

Хай оселиться в серці кохання у Вас

І віднині в житті буде все — вищий клас!



Буде щастя, здоров’я і гори пригод,

Для веселого настрою — море нагод.

Хай весна подарує багато чудес,

І натхнення на крилах несе до небес. *** Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна. Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

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Картинки з 8 березня колегам

8 березня картинки колезі

Зі святом 8 березня

8 березня: привітання колегам на роботі



Листівки з 8 березня колезі