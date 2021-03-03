Начало весны радует не только теплом и солнцем, но и праздником, который отмечают уже не первый десяток лет – это праздник 8 марта. В Международный женский день хочется подарить любимой женщине, маме, сестре или коллеге красивый подарок, который она точно запомнит и останется счастливой. Какие есть идеи для подарка женщине на 8 марта – читайте дальше.

Праздник 8 марта – отличный повод, чтобы подарить женщине то, от чего она будет в восторге. Однако, порой это "нечто" делает большую проблему и вызывает панику, когда приближается Международный женский день. Если вы не знаете, какой подарок сделать или сомневаетесь, что выбрать, чтобы девушка, жена или мама "светились от счастья", редакция Lifestyle 24 собрала для вас оригинальный и универсальный список подарков на 8 марта, которые точно придутся по душе вашему дорогому человеку.

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Оригинальные идеи для подарка на 8 марта

Поход в театр

Лучший подарок – это впечатления и эмоции. Посещение театра не только сделает ваш вечер особенным и отличит его от всех других, но и предоставит духовное насыщение. Выберите интересное представление, забронируйте места в лучшей ложе и наслаждайтесь совместным досугом.



Что подарить на 8 марта / Unsplash

Если ваша мама или девушка не очень любят театр – это также не проблема. Узнайте уж не проводят ли концертов их любимых групп, покупайте билеты и удивляйте!

Фотоколлаж

Многие наши светлые и радостные моменты хранятся на фотографиях. Поэтому, чрезвычайно щемяще будет собрать все дорогие вам фото в один коллаж.



Подарок на 8 марта своими руками / Unsplash

Для такого коллажа можно самостоятельно изготовить handmade рамку, вариантов которой множество. Вы можете взять основы обычных рамок, склеить их вместе и оформить, как вам захочется. Такие подарки ценятся вдвое больше, ведь вы сделали их сами и вложили частичку своего сердца.

Украшения и бижутерия

Украшения всегда будут удачным вариантом для подарка женщине. Стильное кольцо, элегантное колье или изящные серьги мало кого оставят равнодушным. Обратите внимание на то, какие именно украшения носит женщина. Если она любит серебро – то стоит сделать акцент именно на этом металле. Если же золото – выбирайте что-то из золотых украшений.



Идеи подарка на 8 марта / Unsplash

Милым и внимательным подарком для мамы на 8 марта может стать красивая подвеска с гравировкой. Вы можете написать на ней те теплые слова, которые бы хотели, чтобы мама слышала каждый день. Такой подарок надолго запомнится и заставит маму гордиться тем, что она воспитала такого ребенка. Такой же подарок будет весьма кстати и для бабушки.

Визит в спа-салон

Позвольте вашей дорогой женщине расслабиться. Она много работает, при этом следит за домашними делами, поэтому едва ли не лучшим подарком будет возможность понежиться в теплой ванной или почувствовать все приятности спа-процедур.



Подарок на 8 марта / Unsplash

После массажа, масок и маникюра, ваша жена или мама будут отдохнувшими и в приподнятом настроении. Разве оно того не стоит?

Цветы

Предвестники весны – цветы, не заслуживают, чтобы их называли "банальным" подарком. Сколько радости может вызвать красивый букет тюльпанов или стильная композиция других пахучих цветов!



Что подарить девушке на 8 марта / Unsplash

Цветы можно подарить и бабушке, и маме, и девушке или подруге – главное быть внимательным и узнать, какие именно нравятся каждой из них. Также, интересным вариантом подарка может стать вазон, например фиалки или цикламен. На свой вкус можно выбрать любой. Такой подарок будет иметь символическое значение, ведь женщина, которой вы его подарите будет выращивать эти цветы и помнить, что также она ухаживает за вашей любовью и дружбой.

Домашний любимец

Домашнее животное – это очень большая ответственность, однако, если ваша дорогая женщина много вспоминает, что готова и хотела бы завести любимца, то почему же не сделать ей такой приятный сюрприз.



Что подарить на 8 марта женщине / Unsplash

Будьте внимательным с выбором животного и перед покупкой, узнайте, какую породу бы хотела ваша мама, сестра, девушка или жена.