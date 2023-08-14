По церковному календарю 14 августа отмечают День семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара. В народе 14 августа отмечают Маковия или Медовый Спас.

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С этого дня начинается Успенский пост, который длится 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Медовый Спас приходится на период созревания мака, поэтому вместе с медом освящают головки мака.

Поздравление с Медовым Спасом в прозе

Вот и настало время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой и освященный сегодня мед пусть сохранит от болезней вас и ваших родных. Пусть грехи прощаются, а счастье посещает дом к каждому верующему.

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Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю жизнь так сладка как мед, который ты пьешь в этот день и урожай такой зеленый, как яблоко, что ты ешь в этот день.

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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Да будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Грохот колокола принесет Вам благодать и новые события. Медовая погода Вашему дому! Цветочная и сладкая любовь!

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Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и дары в этот день.

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Медовый Спас обязательно принесет вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с медовым привкусом, а ангелы всегда оберегают от беды!

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Искренне хотим поздравить, вашу прекрасную семью со светлым праздником Господним! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому покой и уют!

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Первый Спас Медовый –

Будьте все здоровы!

Соберем урожай богатый,

Пчелка нас поздравляет с праздником!

Угощайтесь медом, люди!

Спас медовый зовет всех!

Пусть жизнь сладкой будет,

И здоровым будет год!

***

Горячий август, синий горизонт,

Ароматный запах меда и вощины.

Мы благодарны Господу за обильный урожай,

И Спасский перезвон в небе несется.

Спаситель, прими от нас поклон

За соты в янтарном соке,

Прими молитву. Спасский перезвон

Воздаст похвалу урожаю в этом году!

***

Медовое утро и спас наступает,

Маком и медом всех угощает.

Пусть же медовыми станут дни

И не пустеют у Вас кошельки.

***

С Медовым Спасом я поздравляю всех!

И шлю молитвы в благодатное небо.

От зла и горя, Господи, спаси!

Попробуйте хлеб с ароматным медом!

Пусть ангел уведет нас от беды,

Жизнь да будет с привкусом медовым,

С Медовым Спасом я поздравляю всех!

Вкушайте мед и будьте все здоровы.