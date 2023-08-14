По церковному календарю 14 августа отмечают День семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара. В народе 14 августа отмечают Маковия или Медовый Спас.
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С этого дня начинается Успенский пост, который длится 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Медовый Спас приходится на период созревания мака, поэтому вместе с медом освящают головки мака.
Поздравление с Медовым Спасом в прозе
Вот и настало время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой и освященный сегодня мед пусть сохранит от болезней вас и ваших родных. Пусть грехи прощаются, а счастье посещает дом к каждому верующему.
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Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю жизнь так сладка как мед, который ты пьешь в этот день и урожай такой зеленый, как яблоко, что ты ешь в этот день.
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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Да будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Грохот колокола принесет Вам благодать и новые события. Медовая погода Вашему дому! Цветочная и сладкая любовь!
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Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и дары в этот день.
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Медовый Спас обязательно принесет вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с медовым привкусом, а ангелы всегда оберегают от беды!
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Искренне хотим поздравить, вашу прекрасную семью со светлым праздником Господним! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому покой и уют!
Поздравления с Медовым Спасом в стихах
Первый Спас Медовый –
Будьте все здоровы!
Соберем урожай богатый,
Пчелка нас поздравляет с праздником!
Угощайтесь медом, люди!
Спас медовый зовет всех!
Пусть жизнь сладкой будет,
И здоровым будет год!
***
Горячий август, синий горизонт,
Ароматный запах меда и вощины.
Мы благодарны Господу за обильный урожай,
И Спасский перезвон в небе несется.
Спаситель, прими от нас поклон
За соты в янтарном соке,
Прими молитву. Спасский перезвон
Воздаст похвалу урожаю в этом году!
***
Медовое утро и спас наступает,
Маком и медом всех угощает.
Пусть же медовыми станут дни
И не пустеют у Вас кошельки.
***
С Медовым Спасом я поздравляю всех!
И шлю молитвы в благодатное небо.
От зла и горя, Господи, спаси!
Попробуйте хлеб с ароматным медом!
Пусть ангел уведет нас от беды,
Жизнь да будет с привкусом медовым,
С Медовым Спасом я поздравляю всех!
Вкушайте мед и будьте все здоровы.