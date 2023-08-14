За церковним календарем 14 серпня відзначають "День семи мучеників Маковіїв, їхньої матері Соломонії та їхнього учителя Єлеазара". У народі 14 серпня відзначають Маковія чи Медового Спаса.

Читайте також Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси 2023: дати святкування й традиції, які варто знати

З цього дня розпочинається Успенський піст, який триває 2 тижні до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Медовий Спас припадає на період дозрівання маку, тому разом з медом освячують головки маку.

Привітання з Медовим Спасом у прозі

Ось і настав час першого Спаса. Нехай життя буде солодким і освячений сьогодні мед нехай збереже від хвороб вас та ваших рідних. Нехай гріхи прощаються, а щастя навідується у будинок до кожного віруючого.

***

Вітаю з Медовим Спасом! Бажаю життя таке солодке як той мед, який ти п'єш у цей день і врожай такий зелений, як яблуко, що ти їси в цей день.

***

Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Нехай буде Ваше життя зі смаком найкращих сортів янтарного меду та присмаком макового пирога! Гуркіт дзвону принесе Вам благодать і нові події. Медової погоди Вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

***

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і дари в цей день.

***

Медовий Спас обов’язково принесе вам щастя, взаєморозуміння, гармонію, єдність. Нехай життя буде з медовим присмаком, а ангели завжди оберігають від біди!

***

Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом Господнім! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!

Привітання з Медовим Спасом у віршах

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Медовий ранок і спас настає,

Маком і медом усіх пригощає.

Нехай же медовими стануть дні

І не порожніють у Вас гаманці.

***

Нехай Маковей Вам дарує здоров'ям,

І щедрість рідних Вам станемо підмогою.

Хай життєвий шлях завжди буде гладким,

Так пригощайте ж нас медиком солодким.

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

З Першим Спасом вітаю

Нині від душі тебе.

Відчути бажаю святість

Цього великого дня.

Нехай Господь береже від горя,

Бід, зневіри та образ.

Віра буде нехай лише сильною,

Непорушною, як топаз.

Ніколи не падай духом,

Не тужи, не забувай.

Попроси у Бога сили,

Йому серце відкривай.

***

В церкві людно, Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!

З Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".