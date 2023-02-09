Стоматология считается одной из самых древних отраслей в медицине, поскольку зубы для человека всегда имели важное значение. Считается, что первые услуги по лечению зубов оказывали еще за 7 тысяч лет до нашей эры. отмечает 24 Канал.

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История Международного дня стоматолога

Во Всемирный день стоматолога христиане чествуют святую Аполлонию. Она была христианкой и дочерью александрийского чиновника. 9 февраля 249 года гонители христианства связали ее и подожгли с требованием отречься от своей веры. Перед смертью женщину пытали, вырывая зубы. Однако она самостоятельно бросилась в пламя и погибла.

С тех пор даже существует поверье: если произнести имя Аполлонии, то зубная боль обязательно утихнет.

Украина присоединилась к празднованию Международного дня стоматолога в 1993 году. Многие стоматологические клиники в этот праздник проводят дни открытых дверей и разнообразные акции, направленные на пропаганду лечения и ухода за зубами. Благодаря стремительному развитию технологий стоматология в настоящее время решает огромное количество проблем с зубами. Поэтому, идя к стоматологу, можно не бояться болезненных процедур.

Картинки-поздравления с Международным днем стоматолога 2023

Международный день стоматолога – картинки-поздравления / Фото "Телеграф"

День стоматолога 2023 – красивые открытки / Фото "Корреспондент.net"

Приветствие в картинках с Международным днем стоматолога / Фото ONLINE.UA

Международный день стоматолога 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото "Апостроф"

Картинки-поздравления с Международным днем стоматолога / Фото "Телеграф"

Поздравления с Международным днем стоматолога – картинки / Фото "Факты"

День стоматолога 2023 – поздравления с праздником в картинках / Фото из открытых источников

Международный день стоматолога – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников