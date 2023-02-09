Стоматологія вважається однією із найдавніших галузей у медицині, оскільки зуби для людини завжди мали важливе значення. Вважається, що перші послуги з лікування зубів надавали ще за 7 тисяч років до нашої ери, зазначає 24 Канал.

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Історія Міжнародного дня стоматолога

У Всесвітній день стоматолога християни вшановують святу Аполлонію. Вона була християнкою й донькою олександрійського чиновника. 9 лютого 249 року гонителі християнства зв’язали її й підпалили з вимогою зректися своєї віри. Перед смертю жінку катували, вириваючи зуби. Проте вона самостійно кинулася у полум'я й загинула.

З того часу навіть існує повір’я: якщо вимовити ім'я Аполлонії, то зубний біль неодмінно вщухне.

Україна приєдналася до святкування Міжнародного дня стоматолога в 1993 році. Багато стоматологічних клінік у це свято проводять дні відкритих дверей та різноманітні акції, спрямовані на пропагування лікування та догляду за зубами. Завдяки стрімкому розвитку технологій стоматологія у наш час вирішує величезну кількість проблем із зубами. Тож ідучи до стоматолога, можна не боятися болісних процедур.

Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога 2023

Міжнародний день стоматолога – картинки-привітання / Фото "Телеграф"

День стоматолога 2023 – гарні листівки / Фото "Кореспондент.net"

Привітання у картинках з Міжнародним днем стоматолога / Фото ONLINE.UA

Міжнародний день стоматолога 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога / Фото "Телеграф"

Привітання з Міжнародним днем стоматолога – картинки / Фото "Факти"

День стоматолога 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день стоматолога – чудові картинки-привітання / Фото з відкритих джерел