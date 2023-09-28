Поздравления для первой учительницы: хорошие слова в прозе, стихах и картинках

1 октября в Украине отмечают День учителя. Поскольку оно приходится на первое воскресенье октября, ученики поздравляют своих педагогов уже в пятницу.

Учитель – это не просто профессия, а призвание делиться с другими людьми своим опытом, знаниями, нравственными ценностями. Именно представители этой профессии могут повлиять на будущее поколение, ведь помогают раскрывать потенциал и развивать разные навыки. Особо запоминаются годы, проведенные с первой учительницей. Ведь она сама открывает безграничный мир знаний и помогает адаптироваться в школьной системе. Поздравьте ее теплыми и искренними словами.

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Приветствие для первой учительницы в стихах

Первая учительница,

Поклон наш Вам к земле,

Пусть прекрасны будут дни,

Пусть пройдут Вас злы,

На тяжелой школьной вы ниве

Каждый день в труде,

Будьте всегда вы счастливы,

В радости живите!

***

Беззащитные, растерянные, маленькие

Когда-то впервые мы пришли в школу

Вы нас встретили, как родная мамочка,

И мы вас не забудем никогда!

Вы столько деток добром согрели

Совет дали, выслушав вовремя

От бед, несчастий сумели защитить,

Забыв о заботах собственных.

Вы нас учили грамоте, науке,

Как стать честным, порядочным человеком

И уважать собственную семью,

Любить свой край, родную Родину!

Моя учительница, приветливая, милая, искренняя,

Заботливая, внимательная, принципиальная,

Великодушная, кроткая и справедливая

Вас называют – учительница от Бога!

***

Есть профессия в мире –

Сердце отдавать детям!

Сердце учителя бескрайнее,

Как бы он его ни крал.

Поэтому достойный учитель почета.

Да, любви и уважения

За работу непростую

И за то, что я расту!

Пусть же хватит терпения

Передать нам умение.

А за труд ваши дети

Искренне вам дарят цветы!



С Днем учителя 2023 / Фото "Апостроф"

Учитель мудрый,

Учитель хороший,

Нас научили вы,

Нас вы растили,

Дай Бог счастья,

Вам, настоящий человек,

Чтобы имели терпение,

Чтобы имели силы.

***

А первый учитель, как солнечная ласка.

Как чистый, живой источник.

К деткам приходит с ним радость и ласка

И мудрость и нежное тепло.

Он впервые для них чудосвет открывает,

За руку ведет в будущее.

И впервые в дружбе и любви объединяет

Но делает интересной жизнь.



С Днем учителя 2023 / Фото "Открытки"

Я знаю, что когда-то, когда буду уже взрослая

И снова в школу приду я,

Возникнет в памяти хорошая

Самая первая учительница моя.

Большие усилия и заботы

Вы все прилагали, чтобы мы

Всегда в учебе и работе

Ежедневно росли людьми.

Приветствие для первой учительницы в прозе

Дорогая первая учительница, мы поздравляем Вас с днем учителя. Благодарим Вас за то, что помогали сделать первые шаги навстречу знаниям, спасибо за чуткость сердца и доброту души. Мы Вам желаем всегда оставаться талантливым человеком, прекрасной женщиной, веселым преподавателем. Хороших уроков, послушных детей, высоких оценок, больших достижений и счастливых дней!

***

Дорогая первая учительница! От души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваши учащиеся, которые обязательно вырастут достойными людьми, запомнят Вас как лучшую учительницу. Здоровья, счастья и всего лучшего Вам!



Поздравления для первой учительницы / Фото "Открытки"

Один из самых важных в жизни людей – учитель. Вы были моим первым учителем в школе, поэтому я с уверенностью могу сказать, что вы учитель от Бога. Я хочу поблагодарить вас за все прекрасное, чему вы научили меня. За ваши объяснения простых истин, которые мы, дети, не совсем понимали. Я хочу также поздравить вас с вашим профессиональным праздником – Днем учителя и пожелать вам счастья. Вы особый человек. И я хочу, чтобы сегодня, завтра, и даже спустя еще десяток лет вы так же делились с учениками вашим мнением, воспитывали их терпеливо. Я желаю вам также удачи, здоровья и лучших в мире учеников.

***

В первый день сентября, когда мы впервые пришли к двери нашей школы, Вы были первыми, кто с радостной улыбкой встречал нас у порога. Вы помогали нам взрослеть, принимать решения, учиться любви и самостоятельности и показали, что такое хорошо, а что такое плохо. Вы стали для нас не просто первой, а самой прекрасной, доброй, уважаемой и любимой учительницей. Мы желаем Вам изобилия и хотим, чтобы Ваши глаза всегда сияли так же, как в тот первый день нашей встречи. С Днем учителя!



Приветствие для первой учительницы / Фото "Украина невероятная"

Дорогая первая учительница, с праздником вас! С Днем учителя! Пусть судьба вас одарит щедрыми дарами за душевную чуткость, мудрость и доброту! Пусть у вас будет море огня и вдохновения справляться с веселыми ангелочками, прививая им здоровые привычки и мудрые правила. Здоровья вам и сил!

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Поздравляем нашего первого и лучшего учителя с профессиональным праздником – с Днем учителя! Желаем Вам оставаться всегда счастливым человеком, искренним, отзывчивым, веселым и успешным. Пусть Ваша деятельность будет долгой и удачной, пусть Ваша жизнь дарит верную любовь и радость, пусть у Вас всегда будет отличное настроение и здоровье!



Поздравления для первой учительницы / Фото Pinterest

Нашу прекрасную и незабываемую первую учительницу, поздравляем с Днем учителя! Вы провели нас во взрослую жизнь, поддерживая первые неумелые шаги в познании и ученическом труде. Желаем вам процветания, признания, глубокого уважения. Отличного здоровья, хорошего настроения, удачи и радости!