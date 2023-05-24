Праздник Кирилла и Мефодия: поздравление с Днем славянской письменности в картинках

07:00

День святых Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. Этот праздник чтит память святых Кирилла и Мефодия – братьев-миссионеров, внесших значительный вклад в развитие письменности и культуры в Восточной и Центральной Европе. Мы сделали подборку картинок к этому празднику.