С Днем Сил специальных операций Вооруженных сил: патриотические картинки-поздравления

29 июля 2023, 06:00
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День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины отмечают каждый год в один и тот же день – 29 июля.

Праздник был введен на официальном уровне в 2016 году, чтобы поддерживать национальные военные традиции и подчеркнуть значение Сил специальных операций по защите государства. 24 Канал собрал подборку тематических картинок к важному украинскому празднику.

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Картинки-поздравления с праздником


С Днем Сил специальных операций / Фото Vitannya.in


С Днем Сил спецопераций / Фото "Народная правда"


С Днем Сил спецопераций / Фото "Голос Украины"


С Днем Сил спецопераций / Фото Nvrada


С Днем Сил спецопераций / Фото Минобороны


С Днем Сил спецопераций / Фото "Голос Украины"


С Днем Сил спецопераций / Фото ВРУ


С Днем Сил спецопераций / Фото ЛОДА


С Днем Сил спецопераций / Фото БРГА

Автор: Вікторія Козар