С днем рождения: лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках

Когда день рождения у важного для вас человека, хочется поздравить его красиво и небанально, чтобы передать свое отношение. Мы собрали лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и картинках.

День рождения – это одно из самых ожидаемых событий в году. Этот праздник любят как малыши, так и взрослые, потому что именно в этот день можно услышать искренние и теплые пожелания родных и знакомых. 24 Канал собрал самые красивые поздравления с днем рождения в стихах, прозе и картинках.

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Поздравления с днем рождения в стихах

Жизненный путь – тернистое поле

Сегодня легко, завтра – нет.

И не казались вы никогда –

И оставались «на коне»!

Пусть же улыбка Фортуны

Вас сопровождает всюду,

А на жизненных перекрестках

Встречают только добрые люди!

C днем рождения!



Поздравления с днем рождения / Фото Твой мир

С днем рождения, с праздником!

Желаю радости много,

Пусть друзья у тебя будут верны,

А заработки – только стабильные!

Чтобы здоровье было классным,

Небо над тобой ясным,

Пожелания все – выполнимы,

Мечты все – благословенны!



Поздравления с днем рождения / Фото Газета по-львовски

В этот дорогой для сердца день

Желаем цветов и песен!

От друзей – искренних поздравлений,

От неба – исполнение желаний!

От солнца – светлая и теплая,

Чтобы судьба щедрой была!

И не остановить времени лекарство,

Удачи весь долгий век!



Поздравления с днем рождения / Фото Pinterest

Желаю тебе фантастического счастья,

Бескрайнее море замечательных событий.

Пусть все, что желаешь, быстренько удастся,

А также интересного воплощения мечтаний.

Пусть звездами радость тебя осыпает,

Природа здоровьем наделит крепким.

Тебя с днем рождения я поздравлю.

Пусть искренняя любовь придет в твой дом!



Поздравления с днем рождения / Фото Pinterest

В твой день рождения желаю

Счастья, радости, тепла.

Молодости, несмотря на годы

Улыбок, несмотря на ложные шаги.

Быть желанной, доброй, простой,

Также приветливой и дорогой.

Пусть счастье всюду тебя встречает,

Пусть жизнь обходит печали.

Пусть радость – спутником станет твоим.

Пусть все, что хочешь, придет вместе с ним.



Поздравления с днем рождения / Фото Чернигов Сегодня

С днем рождения поздравляю,

Мира и радости желаю.

Желаю теплых ясных дней

И романтические вечера.

Удача пусть не покидает,

Пусть сердце согревает радость.

Любовь в доме преуспевает,

А беда пусть улетает.

Желаю удачи и достатка,

Всех благ, любви и добра.

Пусть хорошим будет каждый шаг

К осуществлению своих мыслей.



Поздравления с днем рождения / Фото V24

Желаю вам цветов и мирного неба,

Денег и здоровья еще больше, чем нужно.

Пусть судьба вам счастья многое дает,

Кукушка сто лет жизнь накует.

Пусть сбудутся мечты, исполнятся чудеса,

Пусть кругом от смеха идет голова,

Изобилия – в будни, по праздникам – подарков,

Хороших событий, доброты, поцелуев!

Поздравления с днем рождения в прозе

В радостный и светлый день твоего рождения хочу пожелать счастливого сегодня и радостного завтра, красивых мечтаний и их исполнения! Пусть каждый день будет полон хорошего настроения, душевных встреч и плодотворного труда. Счастья и радости в дом, здоровье и благополучие семье, вдохновения и творчества. Пусть солнце заглядывает в окна, а счастье в сердце!



Поздравления с днем рождения / Фото Новости Украины

Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, полную чудес и магии. Пусть оно наполняется счастливыми событиями и мгновениями, да не будет в нем препятствий и бед, а царит только мир и благополучие. Пусть твои глаза постоянно пылают яркими искорками счастья и любви, а над головой всегда светит яркое солнышко!



Поздравления с днем рождения / Фото Radioera

Наша жизнь как великая река. Желаю твоей лодке легко проходить пороги трудностей, не потерять управление в водовороте любви и обязательно доплыть до водопада счастья. Сегодня твои глаза светятся, на губах прекрасная улыбка, а воздух наполнен любовью близких. Пусть так будет всегда, а не только в день рождения.



Поздравления с днем рождения / Фото КФЭС

Пусть сегодня все будет так, как ты мечтаешь – за окном будет прекрасная погода, а у тебя – отличное настроение! Пусть все то, что сегодня пожелают тебе твои гости обязательно сбудется, и твоя жизнь наполнится светом, счастьем и добротой! Пусть не умолкают приветствия, тосты, а в твою честь звучат самые лучшие слова! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а дома всегда живет счастье!



Поздравления с днем рождения / Фото Газета по-львовски

C днем рождения! С днем, когда обязательно нужно задуть свечу на именинном пироге и загадать желание! Если нужно – значит нужно! Но признайся честно – много ли желаний сбылось? Не так, чтоб... А почему? Да потому, что если все желания сразу будут исполняться, то скоро стремиться будет уже ни к чему... Так пусть каждое твое не исполненное желание превратится в заманчивую мечту, которая будет вести тебя за собой и давать стимул для свершений, крылья для полета, шанс испытать что-то новое и неизведанное! И пусть твои желания и мечты сбудутся только тогда, когда придет их время! Так что загадывай желания и прикладывай силы для его реализации. А когда оно сбудется – обязательно загадывай новое!



Поздравления с днем рождения / Фото Колежанка

Среди всех праздников созданных богом и людьми, самым важным во все века остается день рождения. День, когда человек появляется на свет божий, чтобы возвестить мир о своем рождении. Сегодня твой главный день! И мы спешим порадоваться вместе с тобой твоему рождению. Порадоваться и пожелать добра, яркого солнечного тепла. Пожелать любви и нежности близких тебе людей. Самое невероятное счастье и долголетие. Пусть исполнится твоя заветнейшая мечта, и ты обретешь все то, о чем мечталось в течение долгих дней и ночей. C днем рождения!



Поздравления с днем рождения / Фото Колежанка

C днем рождения! Желаю впереди – счастливых лет, здоровья, радостей, побед! Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались! Пусть жизнь, как яркая мозаика, состоит из добра, радости и прекрасных событий! Пусть каждый новый день дарит тебе отличное настроение и вдохновляет на успехи по всем делам!