С днем рождения: лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках
Когда день рождения у важного для вас человека, хочется поздравить его красиво и небанально, чтобы передать свое отношение. Мы собрали лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и картинках.
День рождения – это одно из самых ожидаемых событий в году. Этот праздник любят как малыши, так и взрослые, потому что именно в этот день можно услышать искренние и теплые пожелания родных и знакомых. 24 Канал собрал самые красивые поздравления с днем рождения в стихах, прозе и картинках.
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Поздравления с днем рождения в стихах
Жизненный путь – тернистое поле
Сегодня легко, завтра – нет.
И не казались вы никогда –
И оставались «на коне»!
Пусть же улыбка Фортуны
Вас сопровождает всюду,
А на жизненных перекрестках
Встречают только добрые люди!
C днем рождения!
Поздравления с днем рождения / Фото Твой мир
С днем рождения, с праздником!
Желаю радости много,
Пусть друзья у тебя будут верны,
А заработки – только стабильные!
Чтобы здоровье было классным,
Небо над тобой ясным,
Пожелания все – выполнимы,
Мечты все – благословенны!
Поздравления с днем рождения / Фото Газета по-львовски
В этот дорогой для сердца день
Желаем цветов и песен!
От друзей – искренних поздравлений,
От неба – исполнение желаний!
От солнца – светлая и теплая,
Чтобы судьба щедрой была!
И не остановить времени лекарство,
Удачи весь долгий век!
Поздравления с днем рождения / Фото Pinterest
Желаю тебе фантастического счастья,
Бескрайнее море замечательных событий.
Пусть все, что желаешь, быстренько удастся,
А также интересного воплощения мечтаний.
Пусть звездами радость тебя осыпает,
Природа здоровьем наделит крепким.
Тебя с днем рождения я поздравлю.
Пусть искренняя любовь придет в твой дом!
Поздравления с днем рождения / Фото Pinterest
В твой день рождения желаю
Счастья, радости, тепла.
Молодости, несмотря на годы
Улыбок, несмотря на ложные шаги.
Быть желанной, доброй, простой,
Также приветливой и дорогой.
Пусть счастье всюду тебя встречает,
Пусть жизнь обходит печали.
Пусть радость – спутником станет твоим.
Пусть все, что хочешь, придет вместе с ним.
Поздравления с днем рождения / Фото Чернигов Сегодня
С днем рождения поздравляю,
Мира и радости желаю.
Желаю теплых ясных дней
И романтические вечера.
Удача пусть не покидает,
Пусть сердце согревает радость.
Любовь в доме преуспевает,
А беда пусть улетает.
Желаю удачи и достатка,
Всех благ, любви и добра.
Пусть хорошим будет каждый шаг
К осуществлению своих мыслей.
Поздравления с днем рождения / Фото V24
Желаю вам цветов и мирного неба,
Денег и здоровья еще больше, чем нужно.
Пусть судьба вам счастья многое дает,
Кукушка сто лет жизнь накует.
Пусть сбудутся мечты, исполнятся чудеса,
Пусть кругом от смеха идет голова,
Изобилия – в будни, по праздникам – подарков,
Хороших событий, доброты, поцелуев!
Поздравления с днем рождения в прозе
В радостный и светлый день твоего рождения хочу пожелать счастливого сегодня и радостного завтра, красивых мечтаний и их исполнения! Пусть каждый день будет полон хорошего настроения, душевных встреч и плодотворного труда. Счастья и радости в дом, здоровье и благополучие семье, вдохновения и творчества. Пусть солнце заглядывает в окна, а счастье в сердце!
Поздравления с днем рождения / Фото Новости Украины
Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, полную чудес и магии. Пусть оно наполняется счастливыми событиями и мгновениями, да не будет в нем препятствий и бед, а царит только мир и благополучие. Пусть твои глаза постоянно пылают яркими искорками счастья и любви, а над головой всегда светит яркое солнышко!
Поздравления с днем рождения / Фото Radioera
Наша жизнь как великая река. Желаю твоей лодке легко проходить пороги трудностей, не потерять управление в водовороте любви и обязательно доплыть до водопада счастья. Сегодня твои глаза светятся, на губах прекрасная улыбка, а воздух наполнен любовью близких. Пусть так будет всегда, а не только в день рождения.
Поздравления с днем рождения / Фото КФЭС
Пусть сегодня все будет так, как ты мечтаешь – за окном будет прекрасная погода, а у тебя – отличное настроение! Пусть все то, что сегодня пожелают тебе твои гости обязательно сбудется, и твоя жизнь наполнится светом, счастьем и добротой! Пусть не умолкают приветствия, тосты, а в твою честь звучат самые лучшие слова! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а дома всегда живет счастье!
Поздравления с днем рождения / Фото Газета по-львовски
C днем рождения! С днем, когда обязательно нужно задуть свечу на именинном пироге и загадать желание! Если нужно – значит нужно! Но признайся честно – много ли желаний сбылось? Не так, чтоб... А почему? Да потому, что если все желания сразу будут исполняться, то скоро стремиться будет уже ни к чему... Так пусть каждое твое не исполненное желание превратится в заманчивую мечту, которая будет вести тебя за собой и давать стимул для свершений, крылья для полета, шанс испытать что-то новое и неизведанное! И пусть твои желания и мечты сбудутся только тогда, когда придет их время! Так что загадывай желания и прикладывай силы для его реализации. А когда оно сбудется – обязательно загадывай новое!
Поздравления с днем рождения / Фото Колежанка
Среди всех праздников созданных богом и людьми, самым важным во все века остается день рождения. День, когда человек появляется на свет божий, чтобы возвестить мир о своем рождении. Сегодня твой главный день! И мы спешим порадоваться вместе с тобой твоему рождению. Порадоваться и пожелать добра, яркого солнечного тепла. Пожелать любви и нежности близких тебе людей. Самое невероятное счастье и долголетие. Пусть исполнится твоя заветнейшая мечта, и ты обретешь все то, о чем мечталось в течение долгих дней и ночей. C днем рождения!
Поздравления с днем рождения / Фото Колежанка
C днем рождения! Желаю впереди – счастливых лет, здоровья, радостей, побед! Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались! Пусть жизнь, как яркая мозаика, состоит из добра, радости и прекрасных событий! Пусть каждый новый день дарит тебе отличное настроение и вдохновляет на успехи по всем делам!