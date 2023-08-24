Сегодня – День Независимости Украины: торжественные поздравления в картинках

Сегодня есть очень особый праздник – День Независимости Украины, в этом году уже 32 года. Впрочем, помните, что Украина возникла как государство задолго до этого, в частности, город Киев, появилось в V веке, а Киевская Русь – в IX.

День Независимости в этом году, как и в прошлом, состоится без масштабных празднований. Ведь около полутора лет Украина оказывает решительное сопротивление российской агрессии. В то же время предусмотрены благотворительные мероприятия в разных городах страны – выставки, концерты, футбольные матчи, поэтические вечера, другие выступления. Так, будут собирать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Присоединяйтесь к ним и вы и делайте доброе дело. Тем временем 24 Канал приветствует Вас с Днем Независимости Украины и предлагает искренние картинки-поздравления с большим праздником.

Обратите внимание День Независимости в Украине: ждать ли украинцам выходной в этом году

Поздравления с Днем Независимости Украины: картинки



С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop



С Днем Независимости Украины / Фото Moonzori



День Независимости Украины 2023 / Фото Sms-ki-org



С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop



День Независимости 2023 / Фото Брошнев-Осадская ТГ



С Днем Независимости Украины / Фото ХМР



День Независимости Украины / Фото "Апостроф"



С Днем Независимости / Фото Plan B Photo



День Независимости Украины / Фото Pinterest



С Днем Независимости / Фото Sms-ki.org



День Независимости Украины / Фото "Мой город"

