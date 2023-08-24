Сегодня – День Независимости Украины: торжественные поздравления в картинках

24 августа 2023, 06:00
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Сегодня есть очень особый праздник – День Независимости Украины, в этом году уже 32 года. Впрочем, помните, что Украина возникла как государство задолго до этого, в частности, город Киев, появилось в V веке, а Киевская Русь – в IX.

День Независимости в этом году, как и в прошлом, состоится без масштабных празднований. Ведь около полутора лет Украина оказывает решительное сопротивление российской агрессии. В то же время предусмотрены благотворительные мероприятия в разных городах страны – выставки, концерты, футбольные матчи, поэтические вечера, другие выступления. Так, будут собирать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Присоединяйтесь к ним и вы и делайте доброе дело. Тем временем 24 Канал приветствует Вас с Днем Независимости Украины и предлагает искренние картинки-поздравления с большим праздником.

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Поздравления с Днем Независимости Украины: картинки


С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop


С Днем Независимости Украины / Фото Moonzori


День Независимости Украины 2023 / Фото Sms-ki-org


С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop


День Независимости 2023 / Фото Брошнев-Осадская ТГ


С Днем Независимости Украины / Фото ХМР


День Независимости Украины / Фото "Апостроф"


С Днем Независимости / Фото Plan B Photo


День Независимости Украины / Фото Pinterest


С Днем Независимости / Фото Sms-ki.org


День Независимости Украины / Фото "Мой город"
 

Автор: Вікторія Козар