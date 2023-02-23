Валентины готовы помогать другим и потому часто выбирают такие профессии: учитель, врач или все, что связано с творческой работой. По случаю их Дня ангела мы подготовили хорошую подборку поздравлений в прозе и стихах, отмечает 24 Канал.

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Поздравления с Днем ангела Валентины – стихи

Дорогая Валентина,

Поздравляем тебя!

Будь всегда во всем активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтобы ты была духом сильной,

Исполнялись все мечты.

Плюс здоровье, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Только приятных новостей.

***

Приветствую тебя, Валентина,

И желаю только счастья в судьбе.

Пусть наполнится жизнь позитивом,

Каждый день дарит тебе радость.

Пусть успех тебя не бросит,

А друзья пусть не подведут.

Пусть любовь шепчет ласковое имя,

От бед ангелы пусть хранят.

***

Сильной быть необходимо

В непростое время.

Валентине эта сила

С рождения дана.

И в работе ты успешна,

И семьей своей любимая,

Так что беды и несчастья

Пусть шагают мимо.

Только радость, только счастье

Пусть найдут к тебе дорогу,

И для нашей Валентины

Станут хорошим подспорьем!

День ангела Валентины 2023 – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

Вали нашей все подарки

Только высшего сорта.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях грез!

***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем ангела, Валя, лучшие поздравления!

***

Пусть Валю наш ангел хранит,

И во всем ей всегда помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья, чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Тебе пожелать очень хочется, Валя,

Чтобы ты, как роза, все время цвела,

Чтобы мечты все реальностью стали,

Чтобы всегда ты была счастлива!

Да будет все: и любовь неземная,

И много здоровья, друзей и подруг,

Тебе только добра я, Валентина, желаю,

Пусть только радость тебя ждет вокруг!

Поздравления с Днем ангела Валентины – стихи и проза / Фото Canva

День ангела Валентины – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем ангела, тебя Валентина! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

***

Сегодня у тебя именины Валентины, а это значит – твоя судьба благословенна Господом. Остается только слушать Его советы и безоговорочно придерживаться их. Безусловно, каждый человек имеет право на свое мнение, желаю, чтобы твои желания всегда совпадали с Его волей. Укрепляйся духом каждый день, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову. Помни – у тебя есть люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту

***

Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель хранит тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

С Днем ангела Валентины 2023 – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva

Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и оберегает тебя от всего плохого

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В День ангела Валентины хочу пожелать тебе от всей души: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного фарта, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным и счастливым.

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В этот день у неба просим одного – да благословит вас на новые подвиги. Укрепит ваши ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех жизненных проблем. Счастья вам Валентины, добра, удачи

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Валентина, прими наши поздравления с открытым сердцем. Желаем тебе всего самого лучшего, но самое главное – верь в чудеса. Именно благодаря чуду мы познакомились, подружились, а теперь не представляем жизнь друг без друга. Вера в чудеса помогает приблизиться к своей жизненной цели, она успокаивает после тяжелого дня и дает силы с раннего утра. Счастья, любви, благополучия!