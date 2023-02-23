Валентины готовы помогать другим и потому часто выбирают такие профессии: учитель, врач или все, что связано с творческой работой. По случаю их Дня ангела мы подготовили хорошую подборку поздравлений в прозе и стихах, отмечает 24 Канал.
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Поздравления с Днем ангела Валентины – стихи
Дорогая Валентина,
Поздравляем тебя!
Будь всегда во всем активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтобы ты была духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровье, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Только приятных новостей.
***
Приветствую тебя, Валентина,
И желаю только счастья в судьбе.
Пусть наполнится жизнь позитивом,
Каждый день дарит тебе радость.
Пусть успех тебя не бросит,
А друзья пусть не подведут.
Пусть любовь шепчет ласковое имя,
От бед ангелы пусть хранят.
***
Сильной быть необходимо
В непростое время.
Валентине эта сила
С рождения дана.
И в работе ты успешна,
И семьей своей любимая,
Так что беды и несчастья
Пусть шагают мимо.
Только радость, только счастье
Пусть найдут к тебе дорогу,
И для нашей Валентины
Станут хорошим подспорьем!
День ангела Валентины 2023 – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
Вали нашей все подарки
Только высшего сорта.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях грез!
***
Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем ангела, Валя, лучшие поздравления!
***
Пусть Валю наш ангел хранит,
И во всем ей всегда помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья, чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Тебе пожелать очень хочется, Валя,
Чтобы ты, как роза, все время цвела,
Чтобы мечты все реальностью стали,
Чтобы всегда ты была счастлива!
Да будет все: и любовь неземная,
И много здоровья, друзей и подруг,
Тебе только добра я, Валентина, желаю,
Пусть только радость тебя ждет вокруг!
Поздравления с Днем ангела Валентины – стихи и проза / Фото Canva
День ангела Валентины – поздравление в прозе
Поздравляю с Днем ангела, тебя Валентина! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
***
Сегодня у тебя именины Валентины, а это значит – твоя судьба благословенна Господом. Остается только слушать Его советы и безоговорочно придерживаться их. Безусловно, каждый человек имеет право на свое мнение, желаю, чтобы твои желания всегда совпадали с Его волей. Укрепляйся духом каждый день, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову. Помни – у тебя есть люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту
***
Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель хранит тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
С Днем ангела Валентины 2023 – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva
Валентина, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и оберегает тебя от всего плохого
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В День ангела Валентины хочу пожелать тебе от всей души: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного фарта, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным и счастливым.
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В этот день у неба просим одного – да благословит вас на новые подвиги. Укрепит ваши ноги на жизненном пути, даст силу духа, понимание решения всех жизненных проблем. Счастья вам Валентины, добра, удачи
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Валентина, прими наши поздравления с открытым сердцем. Желаем тебе всего самого лучшего, но самое главное – верь в чудеса. Именно благодаря чуду мы познакомились, подружились, а теперь не представляем жизнь друг без друга. Вера в чудеса помогает приблизиться к своей жизненной цели, она успокаивает после тяжелого дня и дает силы с раннего утра. Счастья, любви, благополучия!