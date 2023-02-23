Валентини готові допомагати іншим і тому часто обирають такі професії: вчитель, лікар або все, що пов’язане із творчою роботою. З нагоди їх Дня ангела ми підготували гарну добірку вітань у прозі та віршах, зазначає 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Валентини – вірші

Дорога Валентина,

Вітаємо ми тебе!

Будь завжди у всьому активна,

Не хворій ти ніколи.

Нехай проходять біди повз,

І бояться нехай вороги,

Щоб ти була духом сильною,

Виконувалися всі мрії твої.

Плюс здоров'я, плюс удачі,

Вірних, відданих друзів,

Бути щасливою, не інакше,

Лише приємних новин тобі.

***

Вітаю тебе, Валентино,

І бажаю лише щастя у долі.

Нехай наповниться життя позитивом,

Щодня дарує тобі радість.

Хай успіх тебе не покине,

А друзі нехай не підведуть.

Нехай любов шепоче ласкаве ім'я,

Від бід ангели нехай бережуть.

***

Сильною бути необхідно

У непрості часи.

Валентині ця сила

Від народження дана.

І в роботі ти успішна,

І сім'єю своєю кохана,

Так що біди та нещастя

Нехай собі крокують повз.

Тільки радість, лише щастя

Нехай знайдуть до тебе дорогу,

І для нашої Валентини

Стануть доброю підмогою!

День ангела Валентини 2023 – привітання у прозі та віршах / Фото Canva

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Валі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

Хай Валю наш ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Тобі побажати дуже хочеться, Валю,

Щоб ти, наче троянда, весь час цвіла,

Щоб мрії всі реальністю стали,

Щоб завжди ти була щасливою!

Нехай буде все: і любов неземна,

І багато здоров'я, друзів та подруг,

Тобі лише добра я, Валентино, бажаю,

Нехай тільки радість на тебе чекає навколо!

Привітання з Днем ангела Валентини – вірші й проза / Фото Canva

День ангела Валентини – привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела, тебе Валентино! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Сьогодні у тебе іменини Валентини, а це значить – твоя доля благословенна Господом. Залишається тільки слухати Його поради й беззаперечно дотримуватися їх. Безумовно, кожна людина має право на свою думку, бажаю, щоб твої бажання завжди збігалися з Його волею. Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову. Пам’ятай – ти маєш людей, які готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину.

***

Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

З Днем ангела Валентини 2023 – привітання у прозі та віршах / Фото Canva

Валентино, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає тебе від всього поганого

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У День ангела Валентини хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

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У цей день у неба просимо одного – нехай благословить вас на нові подвиги. Зміцнить ваші ноги на життєвому шляху, дасть силу духу, розуміння для розв'язання всіх життєвих проблем. Щастя вам Валентини, добра, удачі

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Валентино, прийми наші вітання з відкритим серцем. Бажаємо тобі всього найкращого, але найголовніше – вір в чудеса. Саме завдяки чуду ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Віра в чудеса допомагає наблизитися до своєї життєвої мети, вона заспокоює після важкого дня і дає сили з раннього ранку. Щастя, любові, доброї долі!