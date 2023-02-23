Свои именины Валентины празднуют несколько раз в году: 23 февраля, 29 июля и 8 января. В переводе с латинского языка имя означает "сильное", "жизнеспособное" и "здоровое". Еще издавна в Украине имя Валентина является более распространенным, чем его мужская версия. 24 Канал подготовил подборку невероятных открыток для поздравления именинниц.

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Картинки-поздравления с Днем ангела Валентины для самых родных



Картинки-поздравления для Валентины 2023 / Фото Canva



Открытки для поздравления Валентины с Днем ангела 2023 / Фото Pinterest



День ангела Валентины 2023: красивые картинки-поздравления / Фото zoloti.com.ua



Открытки для поздравления Валентины с именинами / Фото kozakorium.com



С Днем ангела Валентины 2023: красивые открытки для именинниц / Фото ТСН



Картинки-поздравления с Днем ангела Валентины 2023 / Фото ТСН



Картинки-поздравления для Валентины с именинами 2023 года / Фото joy-pup.com

Автор: Ольга Бомко