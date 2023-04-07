Лучшие пожелания на Благовещения: поздравления с праздником в прозе и стихах
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших церковных праздников. Каждый год христиане восточного обряда отмечают его 7 апреля. Какими словами поздравить родных – узнайте дальше в подборке.
В этот светлый день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую весть о том, что она станет Матерью Божией. 24 Канал подготовил подборку поздравлений, которыми следует напомнить друг другу о важности праздника и наполнить душу теплом.
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В Благовещении Пресвятой Богородицы хочется поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия и равновесия, взаимной любви, счастья и изобилия.
Поздравления с Благовещением в прозе
Хочу поздравить вас с большим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает вам, хранит от зла, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит вас любовью, добротой и небесным теплом.
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни доставляет душевное удовольствие, покой, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чисты будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых известий, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!
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Поздравляю всех с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю тепла в душе, добра в сердце, взаимности в жизни и милосердии. Будьте мудрыми, справедливыми, жизнерадостными и честными перед собой и людьми!
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С прекрасным праздником – Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувство к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
Поздравление с Благовещением в прозе / Фото Pinterest
Поздравления с Благовещением в стихах
Пречистая Дева, радуйся, Мария!
Небесную радость ангел возвестил:
Ты миру принесешь живую Надежду,
Чтобы Бог Всевышний простил каждого.
Пречистая Дева, радуйся, Мария!
К Тебе Божья благодать ныне идет.
Иисус Христос, Сын Божий, наш Мессия
С небес снизойдет на землю Палестины.
Пречистая Дева, радуйся, блаженная,
Ты – Матерь Божия, Пресвятая Мария,
Ты среди всех женщин благословенна.
Пусть Твоя милость всех людей согреет.
***
Матерь Божья – наша защита,
Мы к тебе обращаемся всегда,
Помогаешь ты в трудных делах,
Ты приходишь, когда беда.
В этот день великий, святой,
Мое сердце с тобой.
Я желаю своей семье,
Обратить свои души к тебе.
***
С Благовещением поздравляю.
Мира вам в душе желаю,
А ведь в этот день Гавриил
Марии Деви возвестил,
Что будет сын ее от Бога,
И такая ее теперь дорогая.
***
Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть повезет и вам!
По поступкам и делам.
Пусть за все Господь воздаст,
И удачи море даст,
Пусть любовь и счастье будет,
Чтобы радовались люди.