С Международным днем таможенника 2023: подборка поздравлений с профессиональным праздником в стихах и прозе

Сегодня, 26 января, по всему миру отмечают День таможенника. Сотрудники таможенной службы стоят на страже безопасности страны и целостности ее границ. Поздравьте своих родных и друзей с их профессиональным праздником.

Международный день таможенника был основан в 1983 году. Его цель – подчеркнуть роль таможенной службы в развитии экономики, в обеспечении целостности и единства таможенной территории государства, отмечает 24 Канал.

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Поздравления с Международным днем таможенника – стихи

Службу государственную таможенник несет,

Лишнего вора не провезет.

Что в чемоданах, в грузовых вагонах

Проверяют люди в погонах.

В день этот праздничный

Примите вы приветствие

Поздравляем с Днем таможенника

Пусть сбудутся желания!

***

У таможенника сегодня праздник,

Будем вместе праздновать.

Но бдительность не терять,

Ибо это у таможенника в крови,

Проверяйте грузы.

С праздником вас!

***

На Украине даже мышка

Мимо таможенной службы не проскочит,

Ибо работник храбрый ловко

Всех проверит очень точно!

Тебе я, таможеннику, желаю,

Чтобы будни проходили гладко,

И пусть никто не нарушает

На вашей таможне порядка!

Поздравления с Международным днем таможенника 2023 – стихи и проза / Фото "Факты"

Работники таможни – люди особые,

Хотя души их нежны и уязвимы:

Напряженность дает о себе знать,

Ибо в их жизни все наоборот –

Когда вся страна что-то празднует,

Тогда таможенник упорно работает,

Когда ночью все ложатся спать,

Таможенник начнет грузы проверять

Да рад он! Ибо ко всему привыкший

Трудяга ответственный – таможенник!

***

С профессиональным праздником сегодня таможенников поздравляем,

успехов в нелегком труде вам всем желаем,

С вами наша граница защищена от контрабандистов,

А казна государства полнится от дел ваших таможенных,

От некачественных продуктов вы нас бережете,

Имидж нашей Украины всегда охраняете.

Так что удачи вам в работе, вдохновение и горение,

От людей уважения вам, от судьбы-везения!

Поздравление в прозе с Международным днем таможенника

Дорогие наши таможенники! Вы – люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

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Уважаемые таможенники, поздравляем с профессиональным праздником! Желаем вам спокойной работы, благополучной жизни и роста изобилия! Пусть решительное настроение и ответственное исполнение службы вас поднимают по карьерной лестнице, а страна безмерно гордится и благодарит!

Международный день таможенника 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото Holidays Calendar

Поздравляю со Всемирным днем таможенника и от души желаю не терять бдительности на свой пост, всегда быть верным стражем закона и границы порядка, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и успехов на жизненном пути.

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Поздравляем работников таможни с профессиональным праздником! Желаем мира и добра, покоя, благополучия, достатка, крепкого здоровья. Каждый день вы проявляете решительность, выносливость, вы ведете постоянный самоконтроль. Вы несете трудную и опасную службу. Спасибо вам за ваш труд, который помогает сохранять спокойствие в наших домах. С праздником!

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В праздник День таможни, людям этой профессии хочется пожелать здоровья, счастья, покоя и терпения. Чтобы каждое ваше рабочее изменение проходило тихо и мирно, без приключений, чтобы вы всегда возвращались к своим родным. Вы смелы, сильны, мужественны. Спасибо вам за все. Мы гордимся вами!