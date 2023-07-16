Искренние поздравления с Днем бухгалтера в прозе и стихах
День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля. Эта профессия не из легких, потому что требует повышенного внимания и концентрации.
Бухгалтеры выполняют непростую работу – начисляют зарплаты, ведут отчетность, анализируют расходы и доходы. Это особые навыки, которые нужно приобретать не один год. Если у вас есть знакомые бухгалтеры – обязательно пришлите им поздравления в стихах и прозе, которые подготовил 24 Канал.
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Поздравление с Днем бухгалтера в прозе
В этот торжественный день позвольте поздравить наших милых бухгалтеров с их профессиональным праздником. Много хорошего можно сказать в адрес людей, постоянно занятых составлением справок, отчетов, смет, проведением денежных операций, в том числе и выдачи зарплат сотрудникам.
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Работа бухгалтера очень важна, ведь только вы можете по-дирижерски виртуозно управлять всеми этими цифрами и таблицами! Поздравляю с праздником и желаю, чтобы жизнь вам так же умело начисляла приятные бонусы и сюрпризы!
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Поздравляю всех профессионалов учета и аудита с праздником – Днем Бухгалтера! Желаю усидчивости, внимательности, аккуратности, прозрачности и легкости в труде. Высокие показатели, стабильный карьерный рост и увеличение капитала. Личного счастья, побед и успехов!
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Сегодня мы поздравляем бухгалтера, с его праздником и желаем чувствовать себя на рабочем месте, в рабочем кресле, как на троне, и играя решать все вопросы! Пусть растет всеобщее благосостояние организации, и мы не забудем сказать вам спасибо! Улыбнитесь, и пусть каждый ваш новый день начинается с новыми силами!
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Уважаемые бухгалтеры! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем, чтобы он прошел как можно веселее, радостнее, чтобы хотя бы на один день вы забыли о заботах, цифрах и работе, а просто насладились заслуженными выходными. Удачи вам и удачи в работе!
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Пусть дебет всегда сходится с кредитом, а доходы от вашей тщательной работы растут и умножаются в геометрической прогрессии. Чтобы учет приносил вам ошеломляющую радость, а аудит даровал минуты неземного счастья и удовольствия от проделанной работы.
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Дорогие наши, золотые работники бухгалтерии! Спасибо вам за ваш ум и труд! За отсутствие проблем с налогами и зарплатами! Пусть Ваша жизнь будет такой же гладкой, полной добра и всевозможных благополучий! И, как говорится, пусть всегда дебет совпадает с кредитом! С праздником!
Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
Обычное счастье бухгалтера.
Разве нам с вами поймут его?
Фиксированное количество налогов,
В этом есть подлинная сущность.
Когда зарплату Вам платят
И премии вовремя дают!
Еще в отпуск уйти умоляют,
А потом скучают и ждут!
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С Днем бухгалтера поздравляю!
Только лучшего желаю.
Пусть сегодня, в ваш праздник
Будет много радости!
Желаю мира и вдохновения,
Успехов в настоящем,
Пусть в работе везет,
Счастье будет каждое мгновение!
Здоровья и сил пожелаем,
Чтобы беды вы никогда не знали,
И все вокруг вас уважали.
Пусть легко числятся цифры в отчетах,
Работай, наслаждайся каждым моментом,
В музыке чисел ты будь дирижером!
Чтобы больше доходы и меньше затраты,
Поменьше работы, побольше зарплаты,
Коллег тебе хороших, начальства незлого,
А также карьерного роста стремительного.
Труд ваш искренне уважаю,
И в профессиональный праздник
Пожелаю вам многого:
Удачи, в карьере роста,
Чтобы составлялись отчеты просто,
Дебет с кредитом сходились,
Деньги всегда водились.
Чтобы было здоровье хорошим
И любовь безупречной,
И всегда, в любое время
Все было хорошо у вас.
Берегите, пожалуйста, нервы,
Потому что все остальное – это дура.
***
С Днем бухгалтера разрешите
Сейчас поздравить!
Удачи вам в работе
Хочу пожелать.
положительных вам балансов,
Удачных проверок,
Радует пусть бесспорно
Славный заработок.
Сил вам, крепости, здоровья,
Счастье и любовь.
Пусть дарит удовольствие
Выбранное призвание.
***
Пусть совпадают все отчеты,
И смеются в доме дети.
Пусть банкноты не подводят,
И в работе не навредят.
И каждый об этом знает,
И в этом нам бухгалтер
Всегда помогает!
И как без нот
Не составите романсов,
Да без бухгалтера
Не будет и денег!