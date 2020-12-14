Американская поп-исполнительница Кэти Перри выполняет роль судьи на певческом шоу American Idol. Певица показала новый образ, в котором она часто появлялась на публике в прошлом.

Популярная американская певица Кэти Перри, которая недавно стала мамой, возобновила работу и продолжает съемки. Она работает судьей в певческом шоу American Idol. Звезда показала новый образ со съемок, опубликовав фотографии в своем блоге в инстаграме.

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Образ Кэти Перри

Знаменитость предстала перед камерой на светлом фоне. Она примерила розовое плиссированное платье с красно-черными полосками. Ее плечи украшало оригинальное плетение и бисер. Наряд Кэти Перри соединила с длинными кожаными перчатками.

На этот раз певица выбрала оригинальную прическу: черный парик в стиле ретро, с короткой челкой и локонами. Стоит отметить, что такой имидж Кэти Перри имела в 2008 году, чем тогда запомнилась поклонникам.

Стильный и гламурный look артистки завершил роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза розовыми тенями, а щеки – румянами. Она также накрасила губы яркой глянцевой помадой.

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