Тяжелый и непредсказуемый 2020 год вместе с пандемией коронавируса принес и потери в рядах звезд. Некоторые покинули мир из-за опасного вируса, а некоторые по ряду других проблем. Кого больше всего "гуглили" украинцы в категории "потери" – читайте далее.

Результаты поисковой системы представители компании Google в Украине презентовали 8 декабря. Подытоживая все запросы украинцев, можно отметить, что больше всего их интересовали имена российских артистов.

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В частности, первое место в категории "потери" заняло имя российского актера Бориса Клюева – звезды российского сериала "Воронины". Мужчина умер на 77 году жизни из-за рака легкого. Мужчина поддерживал политику Владимира Путина и оккупацию Крыма, а также был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Вторым человеком, которого больше всего искали украинцы в Google, стал знаменитый американский баскетболист Коби Брайант. 41-летний мужчина погиб в частном вертолете вместе со своей старшей дочерью Джианной.

Третье место в печальном рейтинге занял российский юморист украинского происхождения Михаил Жванецкий. Причиной смерти 86-летнего мужчины назвали "возраст и болезни". Хотя сатирик родом из Одессы, похоронили его в Москве.

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Предлагаем узнать имена других известных личностей, которых не стало в 2020 году и которыми больше всего интересовались украинцы в сети: