Представители компании Google в Украине подвели ежегодные итоги по запросам пользователей в сети и назвали самые популярные шоу, которыми больше всего интересовались украинцы в этом году.

Настоящим сюрпризом для поклонников проекта "Холостяк" на телеканале "СТБ" стала "женская версия" проекта "Холостячка". Согласно данным Google, которыми компания поделилась 8 декабря 2020 года, именно это шоу больше всего вводили в поисковике украинские пользователи.

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Следовательно, реалити-шоу "Холостячка" стало лидером в категории телевизионных шоу по версии Google. Главной звездой проекта стала актриса Ксения Мишина.

Второе место в десятке главных запросов года занял "Холостяк 10". Этот проект предшествовал "Холостячке" еще весной и, похоже, также изрядно заинтересовал зрителей. Главным героем сезона был украинский пилот Максим Михайлюк.

Тройку "первых" в рейтинге закрепило другое популярное телевизионное шоу на канале "1+1" – "Танцы со звездами".

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