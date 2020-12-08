Холостячка и Танцы со звездами: самые популярные телешоу 2020 в Украине по версии Google
Представители компании Google в Украине подвели ежегодные итоги по запросам пользователей в сети и назвали самые популярные шоу, которыми больше всего интересовались украинцы в этом году.
Настоящим сюрпризом для поклонников проекта "Холостяк" на телеканале "СТБ" стала "женская версия" проекта "Холостячка". Согласно данным Google, которыми компания поделилась 8 декабря 2020 года, именно это шоу больше всего вводили в поисковике украинские пользователи.
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Следовательно, реалити-шоу "Холостячка" стало лидером в категории телевизионных шоу по версии Google. Главной звездой проекта стала актриса Ксения Мишина.
Второе место в десятке главных запросов года занял "Холостяк 10". Этот проект предшествовал "Холостячке" еще весной и, похоже, также изрядно заинтересовал зрителей. Главным героем сезона был украинский пилот Максим Михайлюк.
Тройку "первых" в рейтинге закрепило другое популярное телевизионное шоу на канале "1+1" – "Танцы со звездами".
Предлагаем также узнать весь список из 10 самых популярных запросов украинцев в поисковой системе Google в категории "Телевизионные шоу":
- Холостячка
- Холостяк 10
- Танцы со звездами
- Оскар 2020
- Супермама
- Супер топ-модель по-украински
- Голос страны 2020
- Евровидение 2020
- От пацанки до панянки
- Невеста для папы
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