Севооборот необходим, чтобы вы не навредили развитию растений на участке. Только правильное чередование поможет получить хороший урожай. После чего можно и не стоит сажать лук – знает 24 Канал.
Ого 25 растений, которые можно посадить и посеять на зиму
После каких растений нельзя сажать лук
Огородники не советуют сажать лук после фасоли (зеленой и карликовой), гороха и после бобовых. Ибо есть риск, что лук уничтожит некоторые бактерии, которые нужны корням этих растений. Соответственно, их рост будет замедляться.
- Шалфей особенный тем, что обеспечивает почву большим количеством азота. Это может плохо сказаться на развитии лука.
Спаржа и лук, вероятно, станут врагами, потому что им нужны одни и те же полезные вещества. Здесь может быть конкуренция. Если вы выращиваете их рядом, то какое-то растение может от этого пострадать. Такой же эффект будет, если чередовать эти растения.
- На первый взгляд кажется, что растения семейства луковичных подходят для посадки друг после друга. Впрочем, это не совсем так. Поэтому чеснок, лук-порей, лук-шалот лучше не сажать на одном месте. Дело в том, что на них взмывает много вредителей, которые могут накапливаться в земле.
После чего можно посадить лук
Есть такие предшественники, после которых лук будет хорошо развиваться. Речь идет о:
- Картофеле и моркове;
- баклажанах, перце и патиссонах;
- дынях и арбузах;
- петрушке и укропе;
- сельдерее, редьке, репе и редисе;
- шпинате и кинзе;
- фасоле и свёкле;
- помидорах и огурцах;
- капусте и салате.
Обратите внимание, если вы сажаете чеснок, то желательно подпитать землю перед этим. Есть несколько обычных веществ.