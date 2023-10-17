Севооборот необходим, чтобы вы не навредили развитию растений на участке. Только правильное чередование поможет получить хороший урожай. После чего можно и не стоит сажать лук – знает 24 Канал.

Ого 25 растений, которые можно посадить и посеять на зиму

После каких растений нельзя сажать лук

Огородники не советуют сажать лук после фасоли (зеленой и карликовой), гороха и после бобовых. Ибо есть риск, что лук уничтожит некоторые бактерии, которые нужны корням этих растений. Соответственно, их рост будет замедляться.

Шалфей особенный тем, что обеспечивает почву большим количеством азота. Это может плохо сказаться на развитии лука.

Спаржа и лук, вероятно, станут врагами, потому что им нужны одни и те же полезные вещества. Здесь может быть конкуренция. Если вы выращиваете их рядом, то какое-то растение может от этого пострадать. Такой же эффект будет, если чередовать эти растения.

На первый взгляд кажется, что растения семейства луковичных подходят для посадки друг после друга. Впрочем, это не совсем так. Поэтому чеснок, лук-порей, лук-шалот лучше не сажать на одном месте. Дело в том, что на них взмывает много вредителей, которые могут накапливаться в земле.

После чего можно посадить лук

Есть такие предшественники, после которых лук будет хорошо развиваться. Речь идет о:

Картофеле и моркове;

баклажанах, перце и патиссонах;

дынях и арбузах;

петрушке и укропе;

сельдерее, редьке, репе и редисе;

шпинате и кинзе;

фасоле и свёкле;

помидорах и огурцах;

капусте и салате.

Обратите внимание, если вы сажаете чеснок, то желательно подпитать землю перед этим. Есть несколько обычных веществ.