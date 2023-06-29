Посевный календарь на июль: что и когда стоит сажать на огороде
Если вы никак не можете решить, когда сажать овощи на огороде в июле – это не беда. Ведь для этого есть посевной календарь.
В посевном календаре собраны лучшие даты для посадки овощей и фруктов. Следуя этим советам, вы сможете собрать обильный и богатый урожай. 24 Канал подскажет, когда лучше сажать растения, чтобы они прижились.
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Посевной календарь на июль 2023 года: лучшие даты
Лук, чеснок: 7, 8, 11, 15, 24, 25, 27, 31 июля.
Картофель: 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 июля.
Редис: 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 25, 27, 31 июля.
Зелень: 7, 8, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 29 июля.
Морковь, свекла: 5, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26 июля.
Помидоры: 12, 13, 14, 19, 20, 26 июля.
Огурцы: 6, 12, 13, 19, 26, 27 июля.
Кабачки, патиссоны, тыква: 19, 20, 24, 25, 27 июля.
Брокколи, цветная капуста: 3, 4, 11, 12, 20, 24, 29 июля.
Горох, фасоль, чечевица, нут: 20, 21, 22, 26, 31 июля.
Листовой салат: 12, 13, 18, 20, 22, 24, 27 июля.
Шпинат: 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17 июля.
Рукола: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 29 июля.