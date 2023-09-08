Этот цветок обязательно нужно пересадить осенью: о чем идет речь

Есть много цветов, которые хорошо растут и развиваются. Но в какой момент это меняется: может означать, что им нужна пересадка.

В этой ситуации речь идет о таких цветах как лилии. Для хорошего и большого цветения их нужно пересаживать каждые 4-5 лет. Об этом следует помнить в осеннее время. Следует знать, как правильно пересаживать лилии.

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Как правильно пересаживать лилии

Лучшее время сажать и пересаживать лилии в саду – в августе или сентябре. Когда лилии отцвели, нужно оборвать цветы. Это необходимо для того, чтобы саженцы не тратили полезные вещества на образование семян.

Специалисты советуют пересаживать цветы на солнечный участок, где не продувают ветры и не застаивается вода. Может быть и место, где на половину тень, но тогда цветы будут бледнее.



Пересадка лилий / Фото Smak.ua

Лилии нужно копать таким образом, чтобы не повредить корни. Луковицы нужно разделить и выкрутить стебли. Главный корень цветка оставляем, как есть.

Луковицы следует разделить по размеру , потому что большие и малые нужно сажать отдельно.

, потому что большие и малые нужно сажать отдельно. Возьмите средство для обработки саженцев от болезней. Может быть обычный раствор марганцовки.



Марганцовка / Фото “Добробут”

В нем рекомендуется погрузить луковицы примерно на пол часа. Если же берете другое средство – следуйте инструкциям на упаковке.

В то же время для нового места для лилий копаем ямку, вносим туда 50 граммов фосфорно-калийного удобрения на погонный метр.

На дно можно выложить немного песка и тогда высаживайте луковицы. Засыпьте лучки грунтом и оставьте. Растение лучше не поливать, потому что луковицам хватит влаги, чтобы прижиться до морозов.