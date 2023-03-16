Вы не знали о таком способе: как помыть окна без разводов

Во время генеральной уборки важной частью комнаты есть окно. Часто мы протираем стекло несколько раз, но все равно не удается вымыть его до идеального блеска. Но есть лайфхаки, которые посодействуют облегчить эту работу.

Избавиться от всех разводов на окнах вполне реально. Для этого нужно приложить не много усилий, однако знать несколько секретов, пишет 24 Канал.

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Чем можно вымыть окна до идеального блеска

Используйте горячую воду с мыльным раствором. Для этого сначала протрите подоконники и рамы. После этого тщательно вымойте стекло. Тогда отполируйте поверхность окна микрофибровой салфеткой.

Для этого сначала протрите подоконники и рамы. После этого тщательно вымойте стекло. Тогда отполируйте поверхность окна микрофибровой салфеткой. Специальное средство для мытья стекла и резиновый скребок. Распылите средство на окно, затем используйте резиновый скребок, чтобы собрать грязь. Также протрите стекло микрофибровой салфеткой или сухой тряпкой.

Мыть окна лучше всего в облачную, безветренную и не очень солнечную погоду.



Как помыть окна с помощью уксуса и лимонной кислоты / Фото Canva

Уксус или лимонная кислота . Смешайте 50 миллилитров уксуса со стаканом теплой воды. Затем с помощью распылителя нанесите вещество на окно. Уксус отлично поможет избавиться от разводов. Кроме того, его специфический запах будет отпугивать насекомых. Также очистить окно можно с помощью лимонной кислоты. Для этого следует создать смесь с такими же пропорциями как с уксусом.

. Смешайте 50 миллилитров уксуса со стаканом теплой воды. Затем с помощью распылителя нанесите вещество на окно. Уксус отлично поможет избавиться от разводов. Кроме того, его специфический запах будет отпугивать насекомых. Также очистить окно можно с помощью лимонной кислоты. Для этого следует создать смесь с такими же пропорциями как с уксусом. Соль . Используйте обычную пищевую соль для мытья окон. Просто добавьте 2 столовые ложки соли в стакан воды. Такой раствор хорошо справится с грязью на стекле и придаст ему невероятный блеск.

. Используйте обычную пищевую соль для мытья окон. Просто добавьте 2 столовые ложки соли в стакан воды. Такой раствор хорошо справится с грязью на стекле и придаст ему невероятный блеск. Газета. Чтобы избежать разводов после мытья, стекло необходимо вытереть обычной газетой. Этот способ является одним из самых простых и в то же время наиболее эффективен.



Советы, которые помогут вымыть окна до блеска / Фото Canva