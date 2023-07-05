Шикарный результат за копейки: как использовать соду на огороде и в саду
Пищевая сода – отличное средство на кухне для очистки поверхностей и отбеливания пятен. А еще она пригодится в огородничестве и садоводстве.
Сода имеет разные функции: борьба с вредителями, подкормка некоторых растений, обработка от сорняков. Как именно ее применять в этих ситуациях – расскажет 24 Канал.
Такой Чем подкормить свеклу, чтобы она выросла большой и сладкой
Борьба с вредителями и болезнями
Надоели муравьи? Не беда: разведите 2 столовых ложки соды в 2 литрах воды. Полейте это средство сверху на муравейник и прикройте это место плотным материалом.
Сода – действенное средство от такой нежелательной грибковой болезни как фитофтороз. Возьмите стакан порошка и растворите его в 10 литрах воды. Перелейте в распылитель и обрабатывайте им различные овощи от этой болезни, не только томаты.
Фитофтороз / Фото Agriks.com.ua
Похожий эффект сода имеет на улиток: она разъедает их. Посыпьте содой места, где собираются вредители. Они будут гибнуть моментально.
Огородники и садоводы все равно ненавидят сорняки. Сода поможет их избавиться. Необходимо развести 5 столовых ложек кальцинированной соды в 10 литрах воды и полить лишнюю растительность. Сорняки станут расти гораздо меньше.