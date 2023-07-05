Шикарный результат за копейки: как использовать соду на огороде и в саду

5 июля 2023, 10:04
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Пищевая сода – отличное средство на кухне для очистки поверхностей и отбеливания пятен. А еще она пригодится в огородничестве и садоводстве.

Сода имеет разные функции: борьба с вредителями, подкормка некоторых растений, обработка от сорняков. Как именно ее применять в этих ситуациях – расскажет 24 Канал.

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Борьба с вредителями и болезнями

Пищевая сода – мощный враг для мучнистой росы, которая часто развивается на ягодных кустах. Речь идет об крыжовнике, смородине, малине и ежевике. Для приготовления берем 4 столовые ложки соды на 10 литров воды. Поливаем пораженные части растения. Лучше всего делать это вечером. Используем такой метод раз в 2 недели. Также можно обрызгивать содовым раствором огурцы, кабачки и тыкву.
 

Мучнистая роса / Фото Agro.basf.ua
 
Тля очень часто появляется на саженцах. Чтобы ее избавиться, готовим раствор из соды. Также 4 столовых ложки на 10 литров воды. Опрыскиваем больные растения вечером, с промежутком в 3-4 дня. Достаточно будет 2-3 процедуры.
 

Точка / Фото Super Agronom

Надоели муравьи? Не беда: разведите 2 столовых ложки соды в 2 литрах воды. Полейте это средство сверху на муравейник и прикройте это место плотным материалом.


Муравьи / Фото "На пенсии"

Сода – действенное средство от такой нежелательной грибковой болезни как фитофтороз. Возьмите стакан порошка и растворите его в 10 литрах воды. Перелейте в распылитель и обрабатывайте им различные овощи от этой болезни, не только томаты.


Фитофтороз / Фото Agriks.com.ua

Похожий эффект сода имеет на улиток: она разъедает их. Посыпьте содой места, где собираются вредители. Они будут гибнуть моментально.


Улитка / Фото Agro-market.net

Огородники и садоводы все равно ненавидят сорняки. Сода поможет их избавиться. Необходимо развести 5 столовых ложек кальцинированной соды в 10 литрах воды и полить лишнюю растительность. Сорняки станут расти гораздо меньше.


Сорняки / Фото Super Agronom

Автор: Вікторія Козар