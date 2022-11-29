Сознательное энергопользование: как правильно пользоваться генератором
Многие украинцы из-за постоянного отсутствия света покупают генераторы для квартир и домов. Но, чтобы правильно и безопасно их использовать, нужно знать несколько простых правил.
Генератор – достаточно мощная и не всегда надежная конструкция, которая должна работать под наблюдением и не создавать пожарной опасности для вас и ваших родных, пишет 24 канал.
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Невнимательное обращение с генераторами может не только вызвать неприятные инциденты, но и серьезно угрожать вашему здоровью и жизни.
Как правильно обращаться с генератором
Правильное использование генератора не только обеспечит вам свет, но и снизит риски пожара и отравления угарным газом.
Не ставить генератор в помещениях
Генератор энергии – это не тот прибор, который можно поставить в комнате или в коридоре. Генератор, используя топливо, выделяет угарный газ, опасный для людей.
Поэтому генераторы нужно всегда ставить на открытом воздухе, чтобы опасные вещества успевали выветриваться.
Как правильно пользоваться генератором / Фото iStock
Ставьте генератор подальше от стен
Продуцируя энергию, генераторы часто очень сильно нагреваются – высокая температура может стать причиной возгорания и полноценного пожара.
Генератор должен быть установлен не менее чем в 6 метрах от ближайшей поверхности: стены, окна, террасы и т.д.
Заправляйте генератор вне дома
Топливо для генераторов не только имеет резкий запах, но может стать причиной отравления. Не стоит заправлять генератор в закрытом помещении, например в комнате или в закрытом гараже.
Заправляйте прибор на свежем воздухе и держите топливо для генератора как можно дальше от устройства – высокая температура генератора может привести к возгоранию.
Как правильно пользоваться генератором / Фото iStock