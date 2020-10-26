В ежедневном рационе человека должны присутствовать крупы. Они содержат много витаминов и микроэлементов, которые важны для нормального развития человеческого организма.

Какие полезные качества есть в самых популярных крупах – читайте на 24 канале.

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Полезные свойства различных каш

Гречка

Одна из самых полезных каш – это гречка. В ней содержится клетчатка, витамины: Е, РР, В1, В2, фолиевая и органическая кислоты, а так же большой процент крахмала, что способствует попаданию в организм нужного количества необходимых элементов.

Польза гречки для организма:

нормализует артериальное давление;

легко усваивается организмом.

Как сварить идеальную гречневую кашу

2 стакана воды довести до кипения. Добавить 1 стакан гречневой крупы и варить в течение 7 – 10 минут на среднем огне. Когда воды над гречкой останется уже совсем немного, влить в кастрюлю 1 столовую ложку масла. Варить на медленном огне до полной готовности. Соль и масло по вкусу.



Гречка – самая полезная каша / Фото mastergym

Овсянка

Очень часто эту кашу называют "кашей красоты", ведь она является источником натуральной клетчатки и белков, витаминов С, А, РР, Е, а также комплекса витаминов В, магния, фосфора, фтора, кальция, калия, никеля и других важных минералов, а также биотина, пектинов и других питательных веществ.

Как действует овсянка на организм:

эксперты рекомендуют овсянку при наличии сахарного диабета, болезни печени и подагре;

каша хорошо влияет на кожу, волосы и ногти;

овсянка способствует улучшению памяти и внимания;

хорошо действует на щитовидную железу, ведь имеет в составе йод.

Рецепт вкусной овсянки

Для того, чтобы приготовить 2 порции, возьмите 100 граммов овсянки и 200 миллилитров воды. Воду доведите до кипения, добавьте крупу и помешивайте венчиком в течение 9 – 10 минут. А чтобы не слиплась комом, переложите овсянку в плоский лоток и вилкой сделайте ее более рыхлой. Можно добавить масло, соль или сахар по вкусу.



Вкусная и полезная овсянка / Фото pexels

Пшенная каша

Пшено – очень полезно, потому что влияет на обменные процессы в нашем организме. В пшенной каше рекордное количество калия, витамины: А, В1, В2, В5 и РР, а также натуральная клетчатка и несколько видов крахмала и аминокислот. Кроме того, каша содержит большое количество витамина D, поэтому очень необходима для детей.

Другие полезные свойства:

она является низкокалорийным продуктом;

очищает сосуды;

борется с авитаминозом;

эта крупа способствует выведению из организма шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов.

Рецепт вкусной пшенной каши

Пшено залить кипятком (2 – 2,5 стакана), добавить масло и соль или сахар по вкусу. И перемешать. Варить кашу на маленьком огне в течение 7 – 10 минут.



Пшено имеет большое количество витамина D / Фото lookingcooking