Какие полезные вещества содержатся в кашах: простые рецепты
В ежедневном рационе человека должны присутствовать крупы. Они содержат много витаминов и микроэлементов, которые важны для нормального развития человеческого организма.
Какие полезные качества есть в самых популярных крупах – читайте на 24 канале.
Читайте также 5 простых рецептов из сезонных продуктов
Полезные свойства различных каш
Гречка
Одна из самых полезных каш – это гречка. В ней содержится клетчатка, витамины: Е, РР, В1, В2, фолиевая и органическая кислоты, а так же большой процент крахмала, что способствует попаданию в организм нужного количества необходимых элементов.
Польза гречки для организма:
- нормализует артериальное давление;
- легко усваивается организмом.
Как сварить идеальную гречневую кашу
2 стакана воды довести до кипения. Добавить 1 стакан гречневой крупы и варить в течение 7 – 10 минут на среднем огне. Когда воды над гречкой останется уже совсем немного, влить в кастрюлю 1 столовую ложку масла. Варить на медленном огне до полной готовности. Соль и масло по вкусу.
Гречка – самая полезная каша / Фото mastergym
Овсянка
Очень часто эту кашу называют "кашей красоты", ведь она является источником натуральной клетчатки и белков, витаминов С, А, РР, Е, а также комплекса витаминов В, магния, фосфора, фтора, кальция, калия, никеля и других важных минералов, а также биотина, пектинов и других питательных веществ.
Как действует овсянка на организм:
- эксперты рекомендуют овсянку при наличии сахарного диабета, болезни печени и подагре;
- каша хорошо влияет на кожу, волосы и ногти;
- овсянка способствует улучшению памяти и внимания;
- хорошо действует на щитовидную железу, ведь имеет в составе йод.
Рецепт вкусной овсянки
Для того, чтобы приготовить 2 порции, возьмите 100 граммов овсянки и 200 миллилитров воды. Воду доведите до кипения, добавьте крупу и помешивайте венчиком в течение 9 – 10 минут. А чтобы не слиплась комом, переложите овсянку в плоский лоток и вилкой сделайте ее более рыхлой. Можно добавить масло, соль или сахар по вкусу.
Вкусная и полезная овсянка / Фото pexels
Пшенная каша
Пшено – очень полезно, потому что влияет на обменные процессы в нашем организме. В пшенной каше рекордное количество калия, витамины: А, В1, В2, В5 и РР, а также натуральная клетчатка и несколько видов крахмала и аминокислот. Кроме того, каша содержит большое количество витамина D, поэтому очень необходима для детей.
Другие полезные свойства:
- она является низкокалорийным продуктом;
- очищает сосуды;
- борется с авитаминозом;
- эта крупа способствует выведению из организма шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов.
Рецепт вкусной пшенной каши
Пшено залить кипятком (2 – 2,5 стакана), добавить масло и соль или сахар по вкусу. И перемешать. Варить кашу на маленьком огне в течение 7 – 10 минут.
Пшено имеет большое количество витамина D / Фото lookingcooking