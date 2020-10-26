У щоденному раціоні людини мають бути присутні крупи. Вони містять багато вітамінів і мікроелементів, які важливі для нормального розвитку людського організму.

Які корисні якості є в найпопулярніших крупах – читайте на 24 каналі.

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Корисні властивості різних каш

Гречка

Одна з найбільш корисних каш – це гречка. У ній міститься клітковина, вітаміни: Е, РР, В1, В2, фолієва й органічна кислоти, а так само великий відсоток крохмалю, що сприяє потраплянню в організм потрібної кількості необхідних елементів.

Користь гречки для організму:

нормалізує артеріальний тиск;

легко засвоюється організмом.

Як зварити ідеальну гречану кашу

2 склянки води довести до кипіння. Додати 1 склянку гречаної крупи та варити протягом 7 – 10 хвилин на середньому вогні. Коли води над гречкою залишиться вже зовсім небагато, влити в каструлю 1 столову ложку олії. Варити на повільному вогні до повної готовності. Сіль та масло на смак.



Гречка – найкорисніша каша / Фото mastergym

Вівсянка

Дуже часто цю кашу називають "кашею краси", адже вона є джерелом натуральної клітковини та білків, вітамінів С, А, РР, Е, а також комплексу вітамінів В, магнію, фосфору, фтору, кальцію, калію, нікелю та інших важливих мінералів, а також біотину, пектинів та інших поживних речовин.

Як діє вівсянка на організм:

експерти рекомендують вівсянку при наявності цукрового діабету, хвороби печінки та подагрі;

каша добре впливає на шкіру, волосся та нігті;

вівсянка сприяє поліпшенню пам’яті й уваги;

добре діє на щитоподібну залозу, адже має в складі йод.

Рецепт смачної вівсянки

Для того, щоб приготувати 2 порції, візьміть 100 грамів вівсянки та 200 мілілітрів води. Воду доведіть до кипіння, додайте крупу та помішуйте вінчиком протягом 9 – 10 хвилин. А щоб не злилася грудкою, перекладіть вівсянку в плоский лоток і виделкою зробіть її більш рихлою. Можна додати масло, сіль або цукор на смак.



Смачна та корисна вівсянка / Фото pexels

Пшоняна каша

Пшоно – дуже корисне, бо впливає на обмінні процеси в нашому організмі. У пшоняній каші рекордна кількість калію, вітаміни: А, В1, В2, В5 і РР, а також натуральна клітковина та декілька видів крохмалю і амінокислот. Крім того, каша містить велику кількість вітаміну D, тому дуже необхідна для дітей.

Інші корисні властивості:

вона є низькокалорійним продуктом;

очищає судини;

бореться з авітамінозом;

ця крупа сприяє виведенню з організму шлаків, токсинів і солей важких металів.

Рецепт смачної пшеничної каші

Пшоно залити окропом (2 – 2,5 склянки), додати масло та сіль або цукор на смак. І перемішати. Варити кашу на маленькому вогні, протягом 7 – 10 хвилин.



Пшоно має велику кількість вітаміну D / Фото lookingcooking