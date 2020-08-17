Арбуз, дыня, кукуруза и многие другие августовские лакомства уже захватывают наши столы. Мы собрали подборку простых рецептов, которые можно приготовить только в августе.

Последний месяц лета подарит не только захватывающие впечатления, но и много витаминов, которые должны поддерживать иммунитет в течение зимы. Вкусную подборку из августовских продуктов сделал сайт "ВСВІТІ".

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5 простых рецептов

Грушевый пирог

Для приготовления пирога из груш нам нужно:

слоеное тесто (можно приобрести уже готовое в магазине или сделать самому);

4 груши,

1 яблоко;

лимонный сок – 2 столовые ложки;

сахар – 150 г;

сливочное масло – 100 граммов.

Способ приготовления:

Тесто выкладываем на дно формы для пирога и смазываем сливочным маслом. Груши и яблоки очищаем от кожицы и нарезаем тонкими полосками. Фрукты смешиваем с сахаром, лимонным соком и выкладываем на тесто. Сливочным маслом поливаем пирог перед тем, как отправлять его в духовку. Выпекаем в течение 20 – 30 минут при температуре 180 – 190 градусов. Пирог подаем горячим с шариком мороженого.

Пирог из груш можно подавать с мороженым / Фото: blog.metro.ua Десерт из нектаринов Ингредиенты: нектарин – 300 граммов;

клубника (или другие ягоды) – 100 г;

базилик – 50 г;

сок из половины лимона;

мед – 1 столовая ложка;

щепотка сушеного имбиря. Как приготовить десерт: Нектарин нарезать тонкими полосками, а ягоды добавить целыми. Базилик порезать на несколько частей. Лимонный сок смешать с медом и имбирем. Смешать все ингредиенты и оставить на 1 час. Подавать такой десерт со сметаной или взбитыми сливками.

Десерт из нектарина и различных ягод / Фото: dom-eda.com

Запеченная кукуруза

Для того, чтобы приготовить 6 початков кукурузы нужно:

зубчики чеснока – 3 штуки;

сливочное масло – 150 г;

соль и перец, паприка молотая, розмарин;

мед – 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

Кукурузу нужно отварить в течение 10 минут и оставить охлаждаться без воды. Сливочное масло растопить и смешать с медом и специями. Чеснок перетираем в пюре и добавляем к смеси масла и специй. Покрываем этой смесью кукурузу и заворачиваем качаны в фольгу. Выпекаем в течение 20 минут.

Кочаны надо равномерно обмазать смесью / Фото: 1000.menu

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Молочный коктейль с дыней

Для сезонного коктейля с дыней нужно:

нежирное молоко – 200 миллилитров;

свежий базилик – 10 г;

имбирь и сел;

мед – 1 чайная ложка;

свежая дыня – 150 граммов.

Коктейль делается очень просто:

Дыню очищаем от кожуры, семян и нарезаем кубиками. Листья базилика измельчаем и перебиваем в блендере вместе с дыней. К смеси добавляем мед, специи и молоко. Взбиваем все до однородности.

Коктейль с дыней можно украсить ягодами / Фото: kgmz1.com.ua

Алкогольный коктейль с арбузом

И напоследок – алкогольный коктейль с арбузом! Для него нам потребуется:

1 бокал белого сухого вина;

лед;

150 граммов спелого арбуза;

1 веточка мяты;

1 чайная ложка лимонного сока.

В какой последовательности все смешивать:

Арбуз перетереть через сито. Мяту перетереть с лимоном и дать настояться. Все компоненты смешать с белым вином. Коктейль готов.

Кстати, вместо арбуза можно использовать дыню.



Алкогольный коктейль с арбузом сочетается с мятой / Фото: shutterstock