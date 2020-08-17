5 простых рецептов из сезонных продуктов
Арбуз, дыня, кукуруза и многие другие августовские лакомства уже захватывают наши столы. Мы собрали подборку простых рецептов, которые можно приготовить только в августе.
Последний месяц лета подарит не только захватывающие впечатления, но и много витаминов, которые должны поддерживать иммунитет в течение зимы. Вкусную подборку из августовских продуктов сделал сайт "ВСВІТІ".
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5 простых рецептов
Грушевый пирог
Для приготовления пирога из груш нам нужно:
- слоеное тесто (можно приобрести уже готовое в магазине или сделать самому);
- 4 груши,
- 1 яблоко;
- лимонный сок – 2 столовые ложки;
- сахар – 150 г;
- сливочное масло – 100 граммов.
Способ приготовления:
- Тесто выкладываем на дно формы для пирога и смазываем сливочным маслом.
- Груши и яблоки очищаем от кожицы и нарезаем тонкими полосками.
- Фрукты смешиваем с сахаром, лимонным соком и выкладываем на тесто.
- Сливочным маслом поливаем пирог перед тем, как отправлять его в духовку.
- Выпекаем в течение 20 – 30 минут при температуре 180 – 190 градусов.
- Пирог подаем горячим с шариком мороженого.
Пирог из груш можно подавать с мороженым / Фото: blog.metro.ua
Десерт из нектаринов
Ингредиенты:
- нектарин – 300 граммов;
- клубника (или другие ягоды) – 100 г;
- базилик – 50 г;
- сок из половины лимона;
- мед – 1 столовая ложка;
- щепотка сушеного имбиря.
Как приготовить десерт:
- Нектарин нарезать тонкими полосками, а ягоды добавить целыми.
- Базилик порезать на несколько частей.
- Лимонный сок смешать с медом и имбирем.
- Смешать все ингредиенты и оставить на 1 час.
- Подавать такой десерт со сметаной или взбитыми сливками.
Десерт из нектарина и различных ягод / Фото: dom-eda.com
Запеченная кукуруза
Для того, чтобы приготовить 6 початков кукурузы нужно:
- зубчики чеснока – 3 штуки;
- сливочное масло – 150 г;
- соль и перец, паприка молотая, розмарин;
- мед – 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
- Кукурузу нужно отварить в течение 10 минут и оставить охлаждаться без воды.
- Сливочное масло растопить и смешать с медом и специями.
- Чеснок перетираем в пюре и добавляем к смеси масла и специй.
- Покрываем этой смесью кукурузу и заворачиваем качаны в фольгу.
- Выпекаем в течение 20 минут.
Кочаны надо равномерно обмазать смесью / Фото: 1000.menu
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Молочный коктейль с дыней
Для сезонного коктейля с дыней нужно:
- нежирное молоко – 200 миллилитров;
- свежий базилик – 10 г;
- имбирь и сел;
- мед – 1 чайная ложка;
- свежая дыня – 150 граммов.
Коктейль делается очень просто:
- Дыню очищаем от кожуры, семян и нарезаем кубиками.
- Листья базилика измельчаем и перебиваем в блендере вместе с дыней.
- К смеси добавляем мед, специи и молоко.
- Взбиваем все до однородности.
Коктейль с дыней можно украсить ягодами / Фото: kgmz1.com.ua
Алкогольный коктейль с арбузом
И напоследок – алкогольный коктейль с арбузом! Для него нам потребуется:
- 1 бокал белого сухого вина;
- лед;
- 150 граммов спелого арбуза;
- 1 веточка мяты;
- 1 чайная ложка лимонного сока.
В какой последовательности все смешивать:
- Арбуз перетереть через сито.
- Мяту перетереть с лимоном и дать настояться.
- Все компоненты смешать с белым вином. Коктейль готов.
Кстати, вместо арбуза можно использовать дыню.
Алкогольный коктейль с арбузом сочетается с мятой / Фото: shutterstock