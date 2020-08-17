5 простих рецептів із сезонних продуктів
Кавун, диня, кукурудза та багато інших серпневих смаколиків уже захоплюють наші столи. Ми зібрали підбірку простих рецептів, які можна приготувати лише в серпні.
Останній місяць літа подарує не тільки захоплюючі враження, а й багато вітамінів, які мають підтримувати імунітет протягом зими. Смачну підбірку зі серпневих продуктів зробив сайт "ВСВІТІ".
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5 простих рецептів
Грушевий пиріг
Для приготування пирога з груш нам потрібно:
- листкове тісто (можна придбати вже готове у магазині або зробити самому);
- 4 груші;
- 1 яблуко;
- лимонний сік – 2 столові ложки;
- цукор – 150 грамів;
- вершкове масло – 100 грамів.
Спосіб приготування:
- Тісто викладаємо на дно форми для пирога та змащуємо вершковим маслом.
- Груші та яблука очищаємо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками.
- Фрукти змішуємо з цукром, лимонним соком і викладаємо на тісто.
- Вершковим маслом поливаємо пиріг перед тим, як відправляти його в духовку.
- Випікаємо протягом 20 – 30 хвилин при температурі 180 – 190 градусів.
Пиріг подаємо гарячим з кулькою морозива.
Пиріг з груш можна подавати з морозивом / Фото: blog.metro.ua
Десерт з нектаринів
Інгредієнти:
- нектарин – 300 грамів;
- полуниця (або інші ягоди) – 100 грамів;
- базилік – 50 грамів;
- сік з половини лимона;
- мед – 1 столова ложка;
- дрібка сушеного імбиру.
Як приготувати десерт:
- Нектарин нарізати тонкими смужками, а ягоди додати цілими.
- Базилік порізати на кілька частин.
- Лимонний сік змішати з медом і імбирем.
- Змішати всі інгредієнти та лишити на 1 годину.
Подавати такий десерт зі сметаною або збитими вершками.
Десерт з нектарином і різними ягодами / Фото: dom-eda.com
Запечена кукурудза
Для того, щоб приготувати 6 качанів кукурудзи потрібно:
- зубчики часнику – 3 штуки;
- вершкове масло – 150 грамів;
- сіль та перець, паприка мелена, розмарин;
- мед – 1 чайна ложка.
Спосіб приготування:
- Кукурудзу потрібно відварити протягом 10 хвилин і залишити охолоджуватися без води.
- Вершкове масло розтопити та змішати з медом і спеціями.
- Часник перетираємо в пюре і додаємо до суміші масла і спецій.
- Покриваємо цією сумішшю кукурудзу та завертаємо качани у фольгу.
- Випікаємо протягом 20 хвилин.
Качани треба рівномірно обмазати сумішшю / Фото: 1000.menu
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Молочний коктейль з динею
Для сезонного коктейлю з динею потрібно:
- нежирне молоко – 200 мілілітрів;
- свіжий базилік – 10 грамів;
- імбир та сіл;
- мед – 1 чайна ложка;
- свіжа диня – 150 грамів.
Коктейль робиться дуже просто:
- Диню очищаємо від шкірки, зернят і нарізаємо кубиками.
- Листя базиліку подрібнюємо та перебиваємо в блендері разом із динею.
- До суміші додаємо мед, спеції та молоко.
- Збиваємо все до однорідності.
Коктейль з динею можна прикрасити ягодами / Фото: kgmz1.com.ua
Алкогольний коктейль з кавуном
І на останок – алкогольний коктейль з кавуном! Для нього нам потрібно:
- 1 келих білого сухого вина:
- лід;
- 150 грамів стиглого кавуна;
- 1 гілочка м'яти;
- 1 чайна ложка лимонного соку.
В якій послідовності все змішувати:
- Кавун перетерти через сито.
- М'яту перетерти з лимоном і дати настоятись.
- Усі компоненти змішати з білим вином. Коктейль готовий.
До речі, замість кавуна можна використати диню.
Алкогольний коктейль з кавуном смакує з м'ятою / Фото: shutterstock