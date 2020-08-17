Кавун, диня, кукурудза та багато інших серпневих смаколиків уже захоплюють наші столи. Ми зібрали підбірку простих рецептів, які можна приготувати лише в серпні.

Останній місяць літа подарує не тільки захоплюючі враження, а й багато вітамінів, які мають підтримувати імунітет протягом зими. Смачну підбірку зі серпневих продуктів зробив сайт "ВСВІТІ".

Читайте також Меню на пікнік: прості та смачні рецепти

5 простих рецептів

Грушевий пиріг

Для приготування пирога з груш нам потрібно:

листкове тісто (можна придбати вже готове у магазині або зробити самому);

4 груші;

1 яблуко;

лимонний сік – 2 столові ложки;

цукор – 150 грамів;

вершкове масло – 100 грамів.

Спосіб приготування:

Тісто викладаємо на дно форми для пирога та змащуємо вершковим маслом. Груші та яблука очищаємо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками. Фрукти змішуємо з цукром, лимонним соком і викладаємо на тісто. Вершковим маслом поливаємо пиріг перед тим, як відправляти його в духовку. Випікаємо протягом 20 – 30 хвилин при температурі 180 – 190 градусів. Пиріг подаємо гарячим з кулькою морозива.

Пиріг з груш можна подавати з морозивом / Фото: blog.metro.ua Пиріг з груш можна подавати з морозивом / Фото: blog.metro.ua

Десерт з нектаринів

Інгредієнти:

нектарин – 300 грамів;

полуниця (або інші ягоди) – 100 грамів;

базилік – 50 грамів;

сік з половини лимона;

мед – 1 столова ложка;

дрібка сушеного імбиру.

Як приготувати десерт:

Нектарин нарізати тонкими смужками, а ягоди додати цілими. Базилік порізати на кілька частин. Лимонний сік змішати з медом і імбирем. Змішати всі інгредієнти та лишити на 1 годину.

Подавати такий десерт зі сметаною або збитими вершками.



Десерт з нектарином і різними ягодами / Фото: dom-eda.com

Запечена кукурудза

Для того, щоб приготувати 6 качанів кукурудзи потрібно:

зубчики часнику – 3 штуки;

вершкове масло – 150 грамів;

сіль та перець, паприка мелена, розмарин;

мед – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Кукурудзу потрібно відварити протягом 10 хвилин і залишити охолоджуватися без води. Вершкове масло розтопити та змішати з медом і спеціями. Часник перетираємо в пюре і додаємо до суміші масла і спецій. Покриваємо цією сумішшю кукурудзу та завертаємо качани у фольгу. Випікаємо протягом 20 хвилин.



Качани треба рівномірно обмазати сумішшю / Фото: 1000.menu

Читайте також Літні безалкогольні коктейлі, які втамують спрагу

Молочний коктейль з динею

Для сезонного коктейлю з динею потрібно:

нежирне молоко – 200 мілілітрів;

свіжий базилік – 10 грамів;

імбир та сіл;

мед – 1 чайна ложка;

свіжа диня – 150 грамів.

Коктейль робиться дуже просто:

Диню очищаємо від шкірки, зернят і нарізаємо кубиками. Листя базиліку подрібнюємо та перебиваємо в блендері разом із динею. До суміші додаємо мед, спеції та молоко. Збиваємо все до однорідності.



Коктейль з динею можна прикрасити ягодами / Фото: kgmz1.com.ua

Алкогольний коктейль з кавуном

І на останок – алкогольний коктейль з кавуном! Для нього нам потрібно:

1 келих білого сухого вина:

лід;

150 грамів стиглого кавуна;

1 гілочка м'яти;

1 чайна ложка лимонного соку.

В якій послідовності все змішувати:

Кавун перетерти через сито. М'яту перетерти з лимоном і дати настоятись. Усі компоненти змішати з білим вином. Коктейль готовий.

До речі, замість кавуна можна використати диню.



Алкогольний коктейль з кавуном смакує з м'ятою / Фото: shutterstock