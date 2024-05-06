Отпугивание недугов и ухаживания: обычаи и запреты Поливального понедельника

Сегодня, 6 мая, христиане отмечают Поливальный понедельник. Этот праздник приходится на второй день после Пасхи.

Этот понедельник связывают с духовным весенним очищением. Считается, что вода во второй день после Пасхи обладает способностью оздоравливать людей. Больше об обычаях и запретах праздника расскажет LifeStyle 24.

Не пропустите Уже не за горами: когда отмечают Поливальный понедельник-2024

Поливальный понедельник

Этот праздник начали отмечать в Киевской Руси. Тогда Поливальный понедельник праздновали три дня. За этот период надо было успеть облить всех своих родных и близких.

В то же время в древности, люди были уверены в лечебных свойствах воды этого понедельника. Они верили в счастье и очищение души, которые принесет эта вода. Так, верующие избавлялись от своих грехов.

Украинцы активно отмечают Поливальный понедельник. Похожие традиции также есть в Чехии, Польше, Венгрии и Словакии.



Поливальный понедельник / Фото "Гордон"

Традиции Поливального понедельника

Обычаи этого дня имеют как языческие, так и христианские корни. Наши предки обливались холодной водой, поскольку были уверены, что так отпугнут все недуги и болезни. В то же время это делалось, чтобы не вызвать засуху и был хороший урожай.

Также обливалась водой и молодежь. Так, молодые парни ухаживали за девушками. Довольно часто в Поливальный понедельник влюбленные признавались друг другу в своих романтических чувствах. К тому же в этот день мужчины часто предлагали женщинам выйти замуж. Люди верили, что если не облить водой девушку в понедельник, то она никогда не выйдет замуж.

Запреты Поливального понедельника