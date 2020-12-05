Недавно известный мультиартист Монатик стал продюсером участниц "Голоса страны" и своих бэк-вокалисток NiNO и Lida Lee. Певицы рассказали, сколько зарабатывают в Monatik Corporation.

После огромного успеха в украинском шоу-бизнесе Монатик решил заняться продюсирование молодых певиц Lida Lee и NiNO, которым активно помогает становиться узнаваемыми и медийными. Вместе со звездным продюсером подопечные дали интервью для программы "Слава+", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Артистки откровенно признались, сколько зарабатывают на старте карьеры.

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Сколько Монатик платит Lida Lee и NiNO

В одном из своих интервью Монатик заявил, что не любит разбрасываться деньгами, однако вкладывать в развитие молодых певиц считает "бравым делом". Несмотря на то, что ни у NiNO, ни у Lida Lee пока нет сольных концертов, гонорар за работу для них определяет продюсерский центр Monatik Corporation.

По словам мультиартиста, выплаты команде не изменились даже несмотря на сложную финансовую ситуацию в сфере шоу-бизнеса. Держаться на плаву ему помогают рекламные контракты с известными брендами.

Это достаточно хорошие гонорары, учитывая нынешнее время и состояние всего происходящего. Мы стараемся держать команду в тонусе. У нас зарабатывают эту ставку все музыканты,

– отметил Монатик.

NiNO искренне призналась, что не любит говорить о деньгах. Она утверждает, что сейчас заработок для нее не главное. "Да, заработок это важно, но говорить об этом и рассказывать я не люблю. Это не мое", – поделилась девушка.

В то же время Lida Lee решилась рассказать больше. Артистка призналась, что каждая из них имеет ежемесячный гонорар и получает дополнительные деньги от концертов Монатика, на которых певицы выступают бэк-вокалистками. Ведущий Слава Демин предположил, что ставка артисток составляет около 500 долларов, а за каждое выступление они дополнительно получают 200 долларов. Однако Lida Lee призналась, что эта сумма значительно больше, а "в хорошие времена" превышает 1,5 тысячи долларов.